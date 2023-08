Gdzie oglądać konferencję prasową ORLEN Superligi i Telewizji Polsat?

W środę w hotelu Four Points by Sheraton odbędzie się konferencja prasowa, na której ogłoszony zostanie nowy nadawca telewizyjny, transmitujący spotkania ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych w najbliższych latach. Transmisja konferencji w Polsacie Sport, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.