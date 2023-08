Zespół z Gandawy dobre występy na arenie europejskiej przypłacił słabszymi wynikami w lidze belgijskiej. Nie załapał się do czołowej czwórki i do nowej edycji rozgrywek pucharowych dostał się dopiero po barażach.

W LK 2022/23 odpadł na tym samym etapie, co Lech Poznań. Jego pogromcą okazał się późniejszy triumfator - West Ham United.

"Piłka europejska jest teraz bardzo wyrównana. Z KAA Gent chcemy zagrać lepiej niż w dotychczasowych spotkaniach. Wszyscy wierzymy w szansę wygranej" - przekonywał po meczu poprzedniej rundy z Linfield FC szwedzki trener Pogoni Jens Gustafsson.

W obecnym sezonie Gent i Pogoń wygrały po cztery spotkania - po dwa w rozgrywkach ligowych i na arenie europejskiej.

Pogoń pokonała Wartę Poznań (1:0) i Widzew Łódź (2:1) oraz dwukrotnie północnoirlandzki Linfield FC (5:2 i 3:2). Gent z kolei wygrał z KV Kortijk 3:2 i KV Mechelen 1:0 oraz MSK Żylina (5:1 i 5:2). Rewanżowe spotkanie na Słowacji zespół z Gandawy rozegrał w mocno rezerwowym składam, a i tak nie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Za gwiazdę drużyny uchodzi Gift Orban. 21-letni napastnik z Nigerii w styczniu trafił do KAA Gent z norweskiego Stabaek za 3,3 mln euro. Od tego czasu w barwach zespołu z Belgii w 24 meczach strzelił 22 bramki. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 20 mln euro.

Być może jednak Nigeryjczyk nie zagra przeciwko Pogoni, bo media donoszą, że jego szybkim transferem zainteresowany jest Tottenham Hotspur. Zabrakło go w ostatnim ligowym starciu w Mechelen, ale trener Hein Vanhaezebrouck uspokajał, że jego absencja miała wyłącznie sportowe podłoże i kadrze na spotkanie z Pogonią będzie.

"Dziennikarze nie wszystko widzą i wiedzą. On ma dopiero 21 lat, musimy być ostrożni. Co tydzień na europejskich boiskach jakiś dobry zawodnik siedzi na ławce i to nie powód do bicia w dzwony" - zaznaczył.

Równie niebezpieczny jest drugi z gandawskich napastników Hugo Cuypres. Latem za to zespół belgijski opuścili m.in. Vadis Odjidja-Ofoe (były legionista trafił do Hajduka Split) oraz Kamil Piątkowski, który po wypożyczeniu wrócił do FC Salzburg.

"Nie powiem, w zespole czuć podekscytowanie meczem z drużyną z wyższej europejskiej półki" - przyznał Klebaniuk.

Dla rezerwowego na co dzień bramkarza Pogoni będzie to pierwszy wyjazdowy mecz w europejskich pucharach. Między słupkami zastąpi Dantego Stipicę, który przed rewanżem z Linfield FC doznał kontuzji. Młody golkiper od razu zostanie rzucony na głęboką wodę, ale jego ubiegłoroczny ligowy debiut z Legią w Warszawie jest dowodem na to, że potrafi sobie z takimi wyzwaniami. Już z Irlandczykami popisał się m.in. ekwilibrystyczną obroną strzału z bliskiej odległości wybijając piłkę nogą. Po tej akcji kibice skandowali jego nazwisko.

"Miałem epizod z piłką ręczną. Może to pomogło. Przyznaję, że taki doping kibiców dużo daje. Do spotkania z Gent przygotowujemy się, jak do każdego innego. Mamy w zespole fantastyczne relacje. Wierzę, że przejdziemy Belgów. Nasz zespół stać na zwycięstwo z tej klasy drużyną" - przekonywał Klebaniuk.

Poza Stipicą, w zespole szczecińskim nie będzie mógł zagrać środkowy obrońca Benedikt Zech, który po kontuzji dopiero wznowił treningi z zespołem.

Relacja na żywo z meczu KAA Gent - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

MC, PAP