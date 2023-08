Niełatwa przeprawa zakończona zwycięstwem. Polki zagrają o miejsca 9-12 mistrzostw świata

Marzenia o medalu mistrzostw świata zakończyły się w fazie 1/8 turnieju, kiedy Polki przegrały 2:3 z Chorwacją. Biało-Czerwonym pozostała walka o miejsca 9-16, a pierwszym krokiem w kierunku możliwie najlepszego wyniku na koniec, był mecz z Egiptem. Polki rozpoczęły go koncertowo. W premierowej partii nie dały szans rywalkom i błyskawicznie wygrały ją 25:12.

ZOBACZ TAKŻE: Chemik Police stawia na doświadczenie! Mocny skład na Grand Prix w Gdańsku

Gładkie zwycięstwo delikatnie rozkojarzyło Polki. Po dwóch błędach w przyjęciu przegrywały 0:3. Szybko jednak odrobiły straty i po chwili prowadziły już 8:4. Trener Egipcjanek poprosił o czas, a to przyniosło zamierzony efekt. Rywalki Polek ponownie zerwały się do walki i wyrównały na 8:8. Przez dłuższy czas toczyła się bardzo zacięta walka. Kiedy Biało-Czerwone przegrywały 22:23, na przerwę zdecydował się z kolei trener Kawka. Jedna z rywalek po czasie zepsuła zagrywkę, później Polki popisały się punktowym blokiem i wydawało się, że zwycięstwo w drugiej partii będzie formalnością, sytuacja odwróciła się i to Egipt wygrał na przewagi 27:25.

Porażka mocno zmotywowała polskie siatkarki. W trzeciej partii były zdecydowanie lepsze i wygrały 25:17. Nie utrzymały jednak odpowiedniego poziomu koncentracji i w czwartym secie przegrywały już 4:8. W porę jednak wróciły do dobrej gry i wyszły na prowadzenie 14:12. Później gra toczyła się już pod dyktando Biało-Czerwonych. Cały mecz atakiem z obiegnięcia zakończyła Agata Milewska.

Polska - Egipt 3:1 (25:12, 25:27, 25:17, 25:17)

Najwięcej punktów:

Martyna Podlaska (25), Zofia Sobanty (21), Anna Fiedorowicz (14)

CM, Polsat Sport