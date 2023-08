Przełom w sprawie Neymara? To może być jego nowy klub

Neymar od dłuższego czasu nie ukrywa, że nie widzi dla siebie przyszłości w Paris Saint-Germain. Brazylijczyk chce opuścić zespół mistrza Francji. W ostatnich tygodniach był łączony z powrotem do FC Barcelona, ale teraz w jego sprawie pojawiły się nowe informacje.

Neymar trafił do PSG latem 2017 roku. Brazylijczyk miał być twarzą rewolucji w paryskim klubie i poprowadzić zespół do upragnionego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Nie udało się - i to pomimo zakupu również Kyliana Mbappe i Leo Messiego.

Od pewnego czasu Neymar nosi się z zamiarem opuszczenia francuskiej drużyny. W mediach sporo było spekulacji na temat jego możliwego powrotu do FC Barcelona.

Teraz "L'Equipe" informuje jednak o zwrocie w sprawie. Do wyścigu o Neymara mieli dołączyć szejkowie z Arabii Saudyjskiej. Zdeterminowani, aby pozyskać gwiazdora, są właściciele Al-Hilal. Mogliby oni zaproponować zawodnikowi pieniądze, jakich nie zapłaciłby mu żaden klub europejski.

W Arabii Saudyjskiej występują już dwaj inni gwiazdorzy światowego formatu. To Cristiano Ronaldo i Karim Benzema. Szejkowie chcieli również pozyskać latem Leo Messiego, ale ten ostatecznie wybrał ofertę Interu Miami.

JŻ, Polsat Sport