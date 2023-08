Szwajcarski klub osłabiony. Piłkarz nie dostał wizy i nie zagra z Glasgow Rangers

Spotkanie odbędzie się w Glasgow w środę.

"To oczywiście bardzo smutne. Nie mogę pomóc drużynie w ważnym meczu wyjazdowym przeciwko Rangers. Zwłaszcza, że nie stało się to ze względów sportowych. Ale dzięki waszemu wsparciu nie tracę wiary" - Ondua zwrócił się do kibiców w wideo opublikowanym na kanale Telegram.

Ondua urodził się w Kamerunie, ale od dzieciństwa mieszka w Rosji. Ojciec piłkarza pracował w Moskwie jako dyplomata Kamerunu.

Piłkarz rozpoczął karierę w drużynie młodzieżowej moskiewskiego Lokomotiwu. Grał także w CSKA Moskwa, Zorii Ługańsk, Anży Machaczkała, duńskim Vejle i Hannover 96.

Na mundialu w Katarze Ondoua grał w reprezentacji Kamerunu w butach z rosyjską flagą. Wówczas wyjaśnił, że to „oznaka szacunku dla kraju, w którym dorastałem, kształtowałem się i otrzymałem piłkarską edukację”.

