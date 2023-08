Kanały sportowe Polsatu pokażą minimum 2 mecze w każdej serii fazy zasadniczej oraz minimum połowę meczów fazy play-off w ORLEN Superlidze (łącznie min. 60 spotkań w sezonie) oraz minimum 1 mecz w serii ORLEN Superligi Kobiet (łącznie min. 28 spotkań w sezonie). Wszystkie transmisje będą prowadzone z wykorzystaniem co najmniej 5 kamer. Spotkania obu lig będą rozgrywane o stałych porach. ORLEN Superligę będzie można oglądać na sportowych antenach Telewizji Polsat w niedzielę o godz. 15:00 i poniedziałek o godz. 18:00, a serie rozgrywane w środy o godz. 18:00 i 20:00. Z kolei ORLEN Superliga Kobiet będzie pokazywana we wtorki o godz. 18:00.

To powrót ligowej piłki ręcznej do kanałów sportowych Polsatu po 7 latach przerwy. W przeszłości Polsat przez dekadę transmitował mecze zarówno najwyższego szczebla rozgrywek mężczyzn i kobiet oraz spotkania reprezentacji Polski, na czele z historycznymi sukcesami, jak m.in. srebro mistrzostw świata wywalczone przez Orły Wenty w 2007 roku. Poprzednia współpraca Polsatu i Superligi zaowocowała medalami reprezentacyjnymi oraz klubowymi poważnych imprez międzynarodowych, a także historycznym Euro 2016 zorganizowanym w Polsce. Obaj sygnatariusze liczą na to, że nowa umowa szybko zaowocuje kolejnymi sukcesami.

- Piłka ręczna to kwintesencja sportów drużynowych. Tylko nieskazitelna współpraca wszystkich zawodników może przynieść sukces w tej bezpośredniej, dynamicznej i twardej rywalizacji. Tak było przez dziesięć lat wspólnej gry Polsatu i polskiej piłki ręcznej, w czasie których stoczyliśmy wiele zwycięskich pojedynków. Po krótkiej przerwie czas na nowe wyzwania. Mamy jednak świadomość, że nie startujemy w punkcie, w którym się rozstawaliśmy. Trochę czasu upłynie zanim wrócimy do formy, w której odnosiliśmy największe sukcesy. Nie mam jednak wątpliwości, co do potencjału drzemiącego w tej drużynie – Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat

Partnerstwo z ORLEN Superligą i ORLEN Superligą Kobiet to początek zwiększonego zaangażowania Telewizji Polsat w promocję piłki ręcznej w Polsce. Nadawca poinformował, że zakupił także prawa do halowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn w latach 2028-2030, Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn (od sezonu 2026/2027) oraz plażowych Mistrzostw Europy kobiet i mężczyzn (w latach 2027-2029). Widzów czekają więc setki godzin transmisji meczowych i studyjnych.

Dla Superligi sp. z o.o. współpraca z Telewizją Polsat to kolejne strategiczne partnerstwo nawiązane w ostatnim czasie. Dwa dni wcześniej spółka poinformowała o partnerstwie z marką ORLEN, która stała się integralną częścią nazwy rozgrywek ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet przez najbliższe 3 sezony.

- To przełomowa umowa w historii ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet od czasu powstania ligi zawodowej. Zakłada nie tyko realizację transmisji z meczów, ale również długofalowy plan rozwoju i promocję dyscypliny w kanałach Telewizji Polsat. Bardzo się cieszymy, że władze stacji postawiły na piłkę ręczną i widzą w niej potencjał. Rozpoczynamy nowy etap rozwoju. Jestem przekonany, że przeniesie on najpierw ligową, a następnie reprezentacyjną piłkę ręczną w zupełnie inny wymiar. To ogromna nobilitacja, że będzie nam w tym towarzyszył tak doświadczony partner. Wraz z początkiem obecnego sezonu dostęp do ligowych rozgrywek zyskuje ponad 20 mln odbiorców Polsatu Sport, Polsatu Sport Extra i Polsatu Sport News. To ogromna liczba i świetna okazja do promocji dla piłki ręcznej – mówił Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Władze Superligi sp. z o.o. oraz Telewizji Polsat poinformowały o warunkach długoletniej współpracy podczas konferencji prasowej, która odbyła się 9 sierpnia w hotelu Four Points by Sheraton w Warszawie. Udział w konferencji wzięli Prezes Superligi sp z o.o., Piotr Należyty, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, Marian Kmita, Wicedyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, Piotr Pykel oraz legendy polskiej piłki ręcznej: Sławomir Szmal, Karol Bielecki oraz Grzegorz Tkaczyk.

Pierwsza transmisja w kanałach sportowych Polsatu już 30 sierpnia, kiedy rozgrywki ORLEN Superligi w sezonie 2023/2024 zainauguruje spotkanie ARGED Rebud KPR Ostrovii z Górnikiem Zabrze. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

