Ultrasi Juventusu bojkotują transfer gwiazdora! "Zostań w Mediolanie!"

Ostatnie dwa sezony w karierze Lukaku to zdecydowana zniżka formy. Reprezentant Belgii znakomicie prezentował się w barwach Interu Mediolan w latach 2019-2021, co zaowocowało transferem do londyńskiej Chelsea.

W Anglii napastnik nie mógł się jednak odnaleźć i szybko wrócił na San Siro na zasadzie wypożyczenia w ubiegłych rozgrywkach. Mimo to nie był on w stanie nawiązać liczbami do poprzednich lat, gdy reprezentował barwy "Nerazzurrich".

30-latek po zakończeniu sezonu wrócił do Chelsea, jednak zważywszy na fakt, ze nie jest on postrzegany jako jeden z kluczowych elementów zespołu, klub nie będzie miał oporów, aby na nim zarobić.

Zdaniem włoskiego dziennikarza, Fabrizio Romano, Juventus osiągnął już z piłkarzem pełne porozumienie, jednak wciąż czekają oni na decyzję nowego szkoleniowca "The Blues" Mauricio Pochettino. To właśnie Argentyńczyk ma zdecydować o przyszłości doświadczonego napastnika.

Słysząc w mediach te doniesienia, kibice turyńskiej ekipy zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce i jasno zadeklarować władzom ich ukochanego klubu, że są przeciwni transferowi Belga. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać fanów "Starej Damy" trzymając baner z napisem "Zostań w Mediolanie! Mamy już drugiego bramkarza!".

Ta uszczypliwość jest nawiązaniem do sytuacji z tegorocznego finału Ligi Mistrzów, kiedy Lukaku przypadkowo zablokował uderzenie głową swojego partnera z drużyny. Piłka zmierzała prosto do bramki i gdyby nie Belg - Inter mógłby wyrównać stan rywalizacji w finale, który ostatecznie zakończył się skromnym zwycięstwem Manchesteru City (1:0).

