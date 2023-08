World Boxing ma sześciu oficjalnych członków

Oprócz federacji USA, która była pierwszą krajową, która dołączyła do nowego organu odrzuconego przez IBA jako "organizacja nieuczciwa", w strukturach znajdują się Nowa Zelandia, Australia, Anglia i Holandia. Wszystkie federacje z wyjątkiem Wielkiej Brytanii (ma status członka stowarzyszonego) otrzymały pełne członkostwo.

Władze World Boxing potwierdziły, że wszyscy nowi członkowie przeszli "rygorystyczny proces aplikacyjny" zanim zostali zatwierdzeni przez zarząd.

Federacje ubiegające się o członkostwo w World Boxing powinny być w stanie wykazać "przejrzysty i otwarty proces wyborczy, zatwierdzoną przez Światową Agencję Antydopingową politykę antydopingową, dowody zorganizowanego procesu rozstrzygania sporów i odwołań, który jest w pełni niezależny oraz muszą być uznawane przez Narodowy Komitet Olimpijski lub ministerstwo sportu".

Wszystkie federacje krajowe, które chcą nominować kandydatów i głosować w inauguracyjnym kongresie World Boxing wyznaczonym na listopad 2023 roku winny złożyć wnioski o członkostwo. Ich termin składania upływa 25 sierpnia. Miejsce kongresu nie zostało jeszcze wyznaczone.

Władze PZB kilka dni temu otrzymały zaproszenie z World Boxing do udziału w listopadowym kongresie. - Mamy okres urlopowy. Na początku września planujemy zebrać zarząd, a potem, zgodnie ze statutem, ogłosić datę naszego kongresu. On dopiero ewentualnie zadecyduje o przystąpienie do nowej federacji - powiedział PAP Grzegorz Nowaczek, prezes PZB.

Sternik polskiej federacji przyznał, że - podobnie jak w wielu innych krajach - jest okres wyczekiwania i obserwacji rozwoju sytuacji. - Dużo zagranicznych oficjeli ma mieszane odczucia. Na kongresie europejskiej federacji w Stambule rozmawiałem z Ukraińcami. Oni też się zastanawiają i nie wiedzą za bardzo jakie zająć stanowisko. Decyzję można podjąć raz, ale później można sobie zamknąć drogę z innymi tematami - dodał Nowaczek.

Prezes PZB zauważył, że wiele imprez w kategoriach niższych niż seniorskie, a także różne międzynarodowe zawody, odbywają się jeszcze pod auspicjami IBA. Z tego tytułu Amerykanie, którzy zrezygnowali z członkostwa w IBA, mieli w tym roku olbrzymie problemy z występem w tradycyjnym turnieju w czeskim mieście Uście nad Łabą.

World Boxing zabiega o uznanie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

Federacje ze Szwajcarii, Argentyny i Irlandii również starają się o członkostwo w World Boxing, przy czym pierwsze dwa kraje wycofały się już ze struktur IBA. Działacze z Irlandii mają o tym zadecydować na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 26 sierpnia.

MKOl zawiesił IBA w 2019 roku z powodu zarządzania, finansów, sędziowania i kwestii etycznych i nie angażował jej w prowadzenie wydarzeń bokserskich na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Podobnie przedstawia się sprawa przeprowadzenia kwalifikacji i sam turniej olimpijski w Paryżu. Pod koniec czerwca MKOl usunął IBA z Ruchu Olimpijskiego.

MC, PAP