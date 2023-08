WTA w Montrealu: Petra Martić - Aryna Sabalenka. Relacja i wynik na żywo

Po porażce w półfinale Wimbledonu Aryna Sabalenka wraca na kort. Przygotowania do wielkoszlemowego US Open, Białorusinka rozpocznie turniejem w Montrealu. W pierwszym meczu zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić. Relacja i wynik na żywo meczu Petra Martić - Aryna Sabalenka na Polsatsport.pl. Początek nie wcześniej niż o 21:00.

W trakcie Wimbledonu Aryna Sabalenka miała szansę na podwójne zwycięstwo, bo gdyby dotarła do finału turnieju zostałaby nową liderką rankingu WTA. W decydującym pojedynku przegrała jednak z Ons Jabeur i Londyn opuściła jako jedna z największych przegranych całej imprezy.

Niewykorzystane szanse odbiły się na wiceliderce rankingu która po Wimbledonie postanowił odpocząć od tenisa. Wakacyjna przerwa nie trwała jednak długo, bo Sabalenka zgłosiła się do turnieju w Montrealu. To tutaj Białorusinka chce szlifować formę przed występem w US Open. Stawką nowojorskiego szlema podobnie jak Wimbledonu, będzie pozycja liderki światowego rankingu. W Londynie presja przygniotła Białorusinkę, która w ostatnich tygodniach pracowała głównie nad sferą mentalną.

W swoim pierwszym spotkaniu w Montrealu, Sabalenka zmierzy się z Petrą Martić. Chorwatka po nieudanym występie na kortach w Waszyngtonie szybko udała się do Kanady. W pierwszym meczu pokonała Cristinę Bucsę i teraz czeka ją pojedynek z drugą rakietą świata. Do tej pory obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Jedno starcie wygrała Sabalenka, jednak w 2019 roku podczas turnieju w Zhengzhou górą była Chorwatka.

K.P, Polsat Sport