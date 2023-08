Z Realu Sociedad do Wrocławia. Transfer Śląska robi wrażenie

Pokorny mając zaledwie 16 lat trafił do akademii austriackiego RB Salzburg skąd był później wypożyczany do FC Liefering i SKN St. Polten. W 2021 roku z Austrii przeniósł się do Realu Sociedad. Z hiszpańskiego klubu został rok temu wypożyczony do FC Fehervar, w barwach którego w sumie rozegrał 26 meczów.

„Bardzo się cieszę, że do Śląska Wrocław trafił piłkarz o tak dużej skali talentu. Peter od dłuższego czasu był naszym celem transferowym i nie mamy wątpliwości, że wniesie sporo jakości do drugiej linii. To bardzo dobry i wszechstronny pomocnik, który może pomóc Śląskowi, a do tego wciąż się rozwija. Wierzę, że we Wrocławiu znajdzie do tego odpowiednie warunki i będziemy mieć z niego mnóstwo pożytku” – skomentował transfer dyrektor sportowy Śląska David Blada.

To wcale nie musi być ostatni nowy zawodnik w zespole trenera Jacka Magiery. Na testach sportowych we Wrocławiu przebywa aktualnie 20-letni Nicolai Skoglund. Norweski napastnik ostatnio był zawodnikiem Sportingu Lizbona.

psl, PAP