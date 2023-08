Pierwszym ogłoszonym uczestnikiem XVIII Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która w swoim składzie ma tak znakomitych siatkarzy jak: Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz, Łukasz Kaczmarek, Marcin Janusz, David Smith czy Erik Shoji. Pod wodzą Tuomasa Sammelvuo w zeszłym sezonie wygrali oni Ligę Mistrzów, Puchar Polski, wicemistrzostwo Polski oraz XVII Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia.

– Po raz czwarty z rzędu będziemy kończyć okres przygotowawczy do nowego sezonu PlusLigi w Zalasewie – mówi Piotr Szpaczek, prezes ZAKSA S.A. – Bardzo cenimy sobie wielkopolską gościnność i możliwość zagrania z topowymi polskimi oraz zagranicznymi zespołami – dodaje.

– Za każdym razem gdy gościmy ZAKSĘ na terenie naszej gminy, to zostaje ona później klubowym mistrzem Europy – mówi Marian Szkudlarek, burmistrz miasta i gminy Swarzędz. – Życzymy im podtrzymania dobrej passy również i w kolejnym sezonie – dodaje z uśmiechem.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie będzie miała jednak łatwego zadania. Jednym z rywali, z którym spotkają się w Zalasewie jest Projekt Warszawa. Drużyna ze stolicy doskonale wie jak przyjemnym uczuciem jest zwycięstwo w Memoriale Gołasia – wygrała go w 2019 roku. Zespół ten ma w swoim składzie wielu znakomitych siatkarzy – jak: Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek, Artur Szalpuk, Andrzej Wrona, Srecko Lisinac, Linus Weber czy Kevin Tillie. Ekipa Piotra Grabana w minionym sezonie zasłynęła znakomitą passą trzynastu wygranych z rzędu. W nadchodzącym sezonie będzie jednym z faworytów do walki o medale.

– Gościliśmy już na Memoriale Arkadiusza Gołasia kilkukrotnie i zawsze z przyjemnością tutaj wracamy – mówi Piotr Gacek, wiceprezes Projektu Warszawa. – Jest to dla nas piękna okazja do wspomnienia nie tylko znakomitego człowieka oraz zawodnika jakim był Arek Gołaś, ale również świetnego przyjaciela i to przy trybunach wypełnionych kibicami siatkówki – dodaje.

W XVIII Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia udział wezmą cztery zespoły. W tym roku turniej odbędzie się w piątek i sobotę 13 i 14 października. – Kalendarz siatkarski jest w tym roku wyjątkowo okrutny. Od 30 września do 8 października w Chinach, Japonii i Brazylii 24 najlepsze reprezentacje rywalizować będą w kwalifikacjach olimpijskich. Dwa tygodnie później rusza PlusLiga – mówi Anna Sumelka, organizatorka Memoriału.

