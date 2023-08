Dobre wieści! Polski kierowca wróci do rywalizacji w rajdowych mistrzostwach świata

To będzie dziesiąta runda tegorocznych mistrzostw świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi obrońca tytułu Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1) z dorobkiem 170 pkt.

Natomiast w kategorii WRC2 liderem jest Norweg Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2), który ma na koncie 82 pkt. Kajetanowicz jest siódmy z dorobkiem 55 pkt, tuż za załogami fabrycznymi. Polak prowadzi natomiast w klasyfikacji prywatnych teamów WRC2 Challenger.

Z pilotem Maciejem Szczepaniakiem dotychczas startowali w trzech rundach WRC2. Sezon rozpoczęli od trudnego szutrowego Rajdu Meksyku. Na ciężkiej trasie byli najszybsi w rywalizacji Challenger, w WRC2 zajęli czwartą lokatę. "Kajto" miał tam pecha, na jednym z sobotnich odcinków przebił tylną oponę i przez sześć kilometrów jechał "na kapciu" przez co stracił sporo czasu.

Pierwsze podium w sezonie Polacy wywalczyli na Sardynii zajmując trzecie miejsce. Zdecydowanie wygrali z prywatnymi zespołami, choć po raz pierwszy jechali nową Skodą RS.

Najwięcej punktów na swoje konto Kajetanowicz zapisał pod koniec czerwca w Rajdzie Safari, gdzie był najszybszy zarówno w WRC2 jak i Challengerze. W Afryce polska załoga powtórzyła ubiegłoroczny sukces.

Teraz czeka Kajetanowicza trudny szutrowy Rajd Akropolu z trasami na Półwyspie Peloponez.

- Jesteśmy już po pierwszej połowie sezonu 2023. Pokonaliśmy trzy bardzo trudne rajdy, z których wyjechaliśmy z cennymi punktami. Po zwycięstwie w Rajdzie Safari wracamy do naszego standardowego, rajdowego trybu, za którym już się stęskniłem. Pracujemy w Polsce nad ustawieniami naszej Skody Fabii RS Rally2. To dla mnie wciąż nowa konstrukcja. Wiem, że jest w niej bardzo duży potencjał. Naszym celem jest wydobycie go i znalezienie jak najlepszych ustawień na wymagającą Grecję. O czołowe miejsca jak zawsze będziemy walczyć z dużą stawką zespołów fabrycznych, dlatego pracujemy bardzo ciężko, by móc z nimi konkurować o punkty do klasyfikacji sezonu. Nie mogę się doczekać tego startu - przyznał Kajetanowicz.

psz, PAP