W ostatnim spotkaniu rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski Polonia Warszawa podejmie na Konwiktorskiej Siarkę Tarnobrzeg. Czy zespół z czwartego poziomu rozgrywkowego będzie w stanie zatrzymać "Czarne Koszule", które w poniedziałek odniosły pierwsze zwycięstwo w lidze? Transmisja meczu Polonia Warszawa - Siarka Tarnobrzeg w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jeszcze niedawno Polonia i Siarka występowały na tym samym, czyli trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, tyle że pierwsza z wymienionych ekip, w sezonie 2022/23, wywalczyła awans do Fortuna 1 Ligi, natomiast druga spadła z ewinner 2. ligi i obecnie rywalizuje na czwartym szczeblu. Oba rozegrane w minionych rozgrywkach mecze padły łupem Polonii (3:1 na Konwiktorskiej oraz 3:1 w Tarnobrzegu), jednak nie tylko to faworyzuje stołeczną drużynę przed czwartkowym spotkaniem.

Podopieczni Rafała Smalca w dość... emocjonujący dla swoich kibiców sposób rozpoczęli zmagania w Fortuna 1 Lidze. Na inaugurację co prawda najpierw strzelili dwa gole ekipie GKS Tychy, jednak później stracili 3 i nie wywalczyli nawet punktu. Kolejny wynik 2:3 uzyskali tydzień później, z Wisłą Kraków, i dopiero w poniedziałek udało im się odnieść pierwsze w tej kampanii zwycięstwo. By sprawiedliwości stało się zadość pokonali w Gdyni Arkę... a jakże - 3:2. Nie zmienia to jednak faktu, że pokazali się z bardzo dobrej strony i są na fali wznoszącej.

Mecz w Warszawie zakończy zmagania w rundzie wstępnej Fortuna Pucharu Polski. W poprzednich meczach awans do 1/32 finału wywalczyły już sobie następujące ekipy: Kotwica Kołobrzeg (2:1 z Zagłębiem II Lubin), Znicz Pruszków (4:1 z Górnikiem Polkowice), KKS Kalisz (1:1, p.k. 3:0 z GKS Jastrzębie), Garbarnia Kraków (2:1 z Sandecją Nowy Sącz), Pogoń Siedlce (2:1 z Olimpią Elbląg), Radunia Stężyca (2:1 ze Stomilem Olsztyn), Wisła Puławy (2:0 z Hutnikiem Kraków), Motor Lublin (1:0 z Lechem II Poznań) i Chojniczanka Chojnice (2:0 ze Śląskiem II Wrocław).

Transmisja TV i stream online meczu Polonia Warszawa - Siarka Tarnobrzeg od godziny 19:50 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Mecz skomentują Paweł Ślęzak i Przemysław Łagożny.

AŁ, Polsat Sport