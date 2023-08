Kajetanowicz wkracza w decydującą fazę sezonu. Następny start: Rajd Akropolu

Sezon 2023 wkracza w kluczową fazę. Duet ORLEN Rally Team po trzech udanych startach zdecydowanie prowadzi w kategorii WRC2 Challenger, a w WRC2 plasuje się tuż za załogami fabrycznymi. Kajetanowicz i Szczepaniak wzięli dotąd udział w dwóch pozakontynentalnych rundach oraz jednej europejskiej, na którą przypadł ich debiut w Škodzie nowej generacji. W każdym z dotychczasowych rajdów Polacy byli najszybsi spośród załóg prywatnych, a w ogólnej klasyfikacji WRC2 zdobywali kolejno czwartą, trzecią i pierwszą pozycję.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpan wygrał wyścig MotoGP na Silverstone



Swój kolejny sezon startów w Rajdowych Mistrzostwach Świata Kajetanowicz i Szczepaniak rozpoczęli od bardzo wymagającego, szutrowego Rajdu Meksyku, który ze względu na duże wysokości, na jakich jest rozgrywany, stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla załóg, jak i ich samochodów. Polacy przez wszystkie dni zmagań prezentowali solidne tempo i w świetnym stylu zainaugurowali tegoroczny sezon. Ich równa i taktyczna jazda zaowocowała zwycięstwem w WRC2 Challenger oraz miejscem tuż za podium w WRC2. Przed nimi znaleźli się tylko zawodnicy fabryczni!



Pierwsze podium w WRC2 polski duet wywalczył w Sardynii, meldując się na trzeciej pozycji spośród ponad trzydziestu załóg i odnosząc triumf w najliczniejszej kategorii zespołów niefabrycznych. Dla trzykrotnego Mistrza Europy był to jednocześnie udany, pierwszy start nową Škodą Fabią RS Rally2, którą wcześniej Kajetanowicz miał okazję przejechać trasy tegorocznego Rajdu Polski. Największa zdobycz punktowa przypadła załodze ORLEN Rally Team w odległej Afryce podczas legendarnego Rajdu Safari. Kajto i Maciek triumfowali w obu kategoriach, WRC2 oraz WRC2 Challenger, wywożąc z Kenii potężną zdobycz punktową – komplet dwudziestu pięciu oczek oraz dodatkowe trzy za zwycięstwo na finałowym Power Stage. Tym samym polska załoga powtórzyła ubiegłoroczny sukces i z druzgocącą przewagą czasową nad resztą zawodników WRC2 jako pierwsza przecięła linię mety najtrudniejszego rajdu mistrzostw świata.



Następną okazją do rywalizacji będzie dla Kajetanowicza Rajd Akropolu. To szutrowa runda, w której ustronianin startował jeszcze w Rajdowych Mistrzostwach Europy, skutecznie broniąc pozycji lidera tych zawodów. W ramach mistrzostw świata WRC załoga ORLEN Rally Team wystartuje w Rajdzie Grecji po raz drugi. Aby jak najlepiej przygotować się do tegorocznej rundy i móc powalczyć w niej o kolejny dobry wynik, Kajto wraz z zespołem odbywa właśnie cykl testów Škody Fabii RS Rally2.



Rajdowy Wicemistrz Świata zrealizował już pierwszy etap treningowy i zakończył jazdy po terenie kopalni górniczej w Piławie Górnej. Nietypowa sceneria była dobrym odwzorowaniem greckich tras, które słyną z dużych i ostrych kamieni. Kajetanowicz miał okazję sprawdzić kolejne parametry ustawień dla swojej Škody i złapać wiatr w rajdowe żagle przed rejsem do Półwyspu Peloponez.



– Jesteśmy już po pierwszej połowie sezonu 2023. Pokonaliśmy trzy bardzo trudne rajdy, z których wyjechaliśmy z cennymi punktami. Po zwycięstwie w Rajdzie Safari naładowaliśmy z całym zespołem ORLEN Rally Team akumulatory i wracamy do naszego standardowego, rajdowego trybu, za którym już się stęskniłem. Pracujemy w Polsce nad ustawieniami naszej Škody Fabii RS Rally2. To dla mnie wciąż nowa konstrukcja. Wiem, że jest w niej bardzo duży potencjał. Naszym celem jest wydobycie go i znalezienie jak najlepszych ustawień na wymagającą Grecję. O czołowe miejsca jak zawsze będziemy walczyć z obfitą stawką zespołów fabrycznych, dlatego pracujemy bardzo ciężko, by z nimi konkurować o ważne punkty do klasyfikacji sezonu. Nie mogę się doczekać tego startu – mówi Kajetan Kajetanowicz.

Informacja prasowa