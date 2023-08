Olivia Różański: Presja towarzyszy nam na każdym kroku

- Mamy świadomość, że czasu do turnieju jest coraz mniej i presja zaczyna być odczuwalna. Z drugiej strony potrzebujemy tej presji, by się do niej przyzwyczaić. Na mistrzostwach będzie bowiem stale obecna - powiedziała reprezentantka Polski w piłce siatkowej kobiet Olivia Różański, przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.