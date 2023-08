Piłkarze Piasta Gliwice w meczu u siebie z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa powalczą o pierwszą wygraną w tym sezonie ekstraklasy. - Mamy plan i wierzę, że jeśli go zrealizujemy, to piątek będzie należał do nas – powiedział kapitan gospodarzy Jakub Czerwiński. Relacja i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl.