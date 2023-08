Początek spotkania był bardzo wyrównany. Do stanu 9:9 żadna z drużyn nie była w stanie odskoczyć rywalowi. Jako pierwsze zrobiły to Polki po dwóch błędach Argentynek. Najpierw siatkarki z Ameryki Południowej utrudniały rozegranie Aleksandrze Walczak, a potem jedna z nich zaatakowała w antenkę. Radość Biało-Czerwonych nie trwała jednak długo. Przez spore problemy z przyjęciem zagrywki straciły przewagę, a co więcej pozwoliły Argentynkom wyjść na prowadzenie 16:12. Straty udało się odrobić przy zagrywce Zofii Brzozy. Później gra podopiecznych trenera Kawki zaczęła wyglądać zdecydowanie lepiej. Polki błyszczały w elemencie obrony i były bardzo agresywne na siatce. To pozwoliło im wygrać 25:19.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda reprezentacji Polski nie zagra na ME! Lavarini potwierdził

Drugi set od początku układał się znakomicie dla polskich siatkarek. Prowadziły 15:9 i nic nie zapowiadało, by sytuacja miała się zmienić. Tak się jednak stało. Gra Biało-Czerwonych się załamała, co skrzętnie wykorzystały Argentynki, wychodząc na prowadzenie 22:18. W końcówce Polki zerwały się do walki, lecz było zbyt późno. Przegrały tę partię 23:25.

Po przerwie ekipa trenera Kawki nadal miała kłopoty, bo Argentynki błyskawicznie uzyskały przewagę 8:3. Polki nie poddały się i zaczęły zdobywać punkty seriami. Nie tylko zdołały zniwelować przewagę rywalek, ale także wyszły na prowadzenie 16:14. Wydawało się, że sytuacja została opanowana, ale wtedy Biało-Czerwonym przytrafiło się znowu kilka błędów w przyjęciu i na tablicy wyników pojawił się remis 19:19. Rywalki wyszły na prowadzenie po błędzie sędziego, który niesłusznie przyznał im punkt. Ostatecznie górą była Argentyna 25:21.

Polki miały problem szczególnie na prawym skrzydle. Ani Martyna Podlaska ani Zofia Brzoza nie radziły sobie najlepiej w ataku. W secie czwartym kłopoty te nie były aż tak widoczne. Gra wyglądała spokojniej, a po asie serwisowym Podlaskiej stało się jasne, że zwycięzcę wyłoni tie-break.

Ten od początku toczył się pod dyktando Argentynek. Mimo ambitnej walki Polki nie zdołały dogonić rywalek i przegrały całe spotkanie 2:3.

Polska - Argentyna 2:3 (25:19, 23:25, 21:25, 25:21, 8:15)

Najwięcej punktów: Amelia Dombrowska (19), Agata Milewska (16), Zofia Sobanty (12)

CM, Polsat Sport