Turniej w Montrealu jest silnie obsadzony. Wiele zawodniczek z topu przygotowuje w Kanadzie formę na zbliżający się US Open. Dzięki temu poziom zawodów jest wysoki.

Teraz natomiast rywalizacja wchodzi dodatkowo w decydującą fazę, co tylko zwiększa atrakcyjność meczów. W jednym ze spotkań o ćwierćfinał zmierzą się Marketa Vondrousova i Cori Gauff. Czeszka to triumfatorka tegorocznego Wimbledonu, która w Montrealu wraca do gry po blisko miesięcznej przerwie. Bez straty seta przeszła przez dwie rundy, a teraz zagra z Amerykanką.

Gauff miała natomiast w pierwszej rundzie wolny los. Rywalizację zaczęła od drugiej, w której wpadła na Katie Boulter. Wygrała pewnie 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Marketa Vondrousova - Cori Gauff na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.

JŻ, Polsat Sport