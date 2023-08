Turniej WTA w Montrealu jest bardzo mocno obsadzony. Zawodniczki z czołówki rankingu przyjechały do Kanady, aby na twardej nawierzchni przygotowywać się do wielkoszlemowego US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek zabrała głos po zwycięstwie w Kanadzie. "Pozostałam solidna"

W stawce są między innymi Jelena Rybakina i Sloane Stephens, które zmierzą się ze sobą w meczu 1/8 finału. Amerykanka ma za sobą dwa mecze, choć na kort wyszła tylko raz. W pierwszej rundzie pokonała 2:0 Anhelinę Kalininę, a w drugiej wygrała z Wiktorią Azarenką przez walkower.

Teraz czeka ją najtrudniejsze wyzwanie. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina - czwarte obecnie tenisistka rankingu WTA. W Montrealu zaczęła ona rywalizację od drugiej rundy. Pokonała w niej 2:1 Jennifer Brady.

Relacja i wynik na żywo meczu Sloane Stephens - Jelena Rybakina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:30.

JŻ, Polsat Sport