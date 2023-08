Formalności wypełnione. Utalentowana siatkarka w nowych barwach w ME

Antropowa uzyskała obywatelstwo w trybie przyspieszonym, za "szczególne zasługi". Propozycję, aby odbyło się to właśnie w ten sposób, złożył Prezes Włoskiego Komitetu Olimpijskiego Giovanni Malago.

Antropowa, powoływana w przeszłości do juniorskich kadr Rosji, od wielu lat mieszka we Włoszech. Na świat przyszła na Islandii, gdzie jej ojciec grał w koszykówkę. Potem przeprowadziła się razem z rodzicami do Sankt Petersburga, a w młodym wieku wyjechała do Włoch. Atakująca jest obecnie siatkarką Savino Del Bene Scandicci.

Jak informował dziennik "Corriere dello Sport", sportsmenka uzyskała włoskie obywatelstwo już 3 sierpnia, ale wszelkie formalności, włącznie ze ślubowaniem i odbiorem dokumentów, wypełniła dopiero w czwartek 10 sierpnia.

"Jekaterina Antropowa od wczorajszego popołudnia jest obywatelką Włoch. Ostatnia formalność, której zabrakło, aby dać jej zielone światło na reprezentowanie naszego kraju, została wypełniona. Nie ma już żadnych przeszkód, by 15 sierpnia Kate, jak nazywają ją kibice, mogła zagrać w kadrze Davide Mazzantiego. Trener chciał mieć ją zresztą w składzie już na początku lata, ale wówczas jego plany pokrzyżowały sprawy natury biurokratycznej" - wyjaśniła "La Gazzetta dello Sport".

W minionym sezonie Antropowa zdobyła 487 punktów, co dało jej szóste miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek ligi włoskiej. Jeszcze lepiej naturalizowana Włoszka spisywała się w polu zagrywki - z 43 asami była liderką klasyfikacji najlepiej serwujących.

Jekaterina Antropowa zamieniła rosyjską młodzieżówkę na reprezentację Włoch Zobacz galerię

RI, Polsat Sport