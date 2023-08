Ani ekipa Górnika, ani Chrobrego nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w bieżącej kampanii ligowej. To łęcznianie jednak prezentują się na tym etapie sezonu dużo lepiej. Podopieczni Ireneusza Mamrota zremisowali wszystkie trzy dotychczasowe spotkania, dzieląc się punktami z Wisłą Kraków, Arką Gdynia i Miedzią Legnica. Czy w rywalizacji z Chrobrym przyjdzie czas na pierwszy triumf?

Głogowianie znajdują się obecnie na ostatnim miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi. Jako jedyny zespół w stawce nie zdobyli nawet punktu i znajdują się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W minionej serii gier piłkarze prowadzeni przez Marka Gołębiewskiego doznali wstydliwej porażki 0:5 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Starcie z Górnikiem to dobra okazja, by się zrehabilitować.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18.00.