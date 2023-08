Koniec wakacji dla ligowców! W sobotę początek sezonu

Na inaugurację zagrają: w sobotę Edach Budowlani Lublin z Arką Gdynia (14.00) i Ogniwo Sopot z beniaminkiem - Budowlanymi Łódź (16.00), a w niedzielę Lechia Gdańsk z Juvenią Kraków (13.00) oraz Orkan Sochaczew z Awenta Pogonią Siedlce (15.30). Tym razem nie wystąpi zespół z Aleksandrowa Łódzkiego.

ZOBACZ TAKŻE: Błąd Mikaela Ishaka i gol w końcówce pokrzyżowały plany Lecha Poznań. Skromna zaliczka

Pierwsza runda ma się zakończyć w weekend 21/22 października, ale jeszcze w tym roku zostaną rozegrane dwie kolejki rewanżów. W 2024 rozgrywki mają być wznowione w weekend 23/24 marca, a z kolei finałowe spotkania są zaplanowane na 1 lub czerwca 2024.

Doszło do zmiany przepisów dot. otrzymania przez zespół punktu bonusowego.

"O ile bonus defensywny pozostaje bez zmian (jest przyznawany, gdy drużyna przegrała różnicą siedmiu lub mniej punktów - PAP), o tyle już dodatkowy punkt za dokonania ofensywne będzie przyznawany za wygraną trzema lub więcej przyłożeniami nad rywalem" - napisano w komunikacie Polskiego Związku Rugby.

Do tej pory drużyna, aby otrzymać bonus (oprócz oczywiście punktów za zwycięstwo czy remis) musiała wykonać cztery przyłożenia w meczu, ale bez względu na to, ile razy uczynił to rywal.

Na tym nie kończą się zmiany.

"Dodatkowo punkt bonusowy (zarówno ofensywny, jak defensywny) będzie mogła otrzymać tylko drużyna, która ma w składzie meczowym 23 zawodników. Ma to promować szersze kadry w poszczególnych klubach" - dodano w informacji PZR.

Końcowa kolejność ekstraligi rugby sezonu 2022/23:



1. Budo 2011 Aleksandrów Łódzki

2. Ogniwo Sopot

3. Orkan Sochaczew

4. Edach Budowlani Lublin

5. Lechia Gdańsk

6. Juvenia Kraków

7. Arka Gdynia

8. Awenta Pogoń Siedlce

9. Posnania Poznań - zrezygnowała ze startu w nadchodzącym sezonie

10. Up Fitness Skra Warszawa - wycofała się z rozgrywek w trakcie rozgrywek

K.P, Polsat Sport