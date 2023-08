Barcelona, której piłkarzem jest król strzelców ubiegłego sezonu Robert Lewandowski, rozpocznie w niedzielę obronę tytułu mistrza Hiszpanii od wyjazdowego spotkania z Getafe. Czy będzie to udana inauguracja? Relacja i wynik na żywo meczu Getafe CF - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Wydaje się, że solidna, zwłaszcza w defensywie, gra w ekstraklasie w sezonie 2022/23 i pewne wywalczenie mistrzostwa, a także zdobycie krajowego Superpucharu, nieco przekłamują faktyczną sytuację Barcelony. "Duma Katalonii" wciąż próbuje dźwignąć się z kryzysu finansowego, który uniemożliwił jej m.in. przedłużenie kontraktu, a potem ponowne zatrudnienie Argentyńczyka Lionela Messiego.

Do tego ciąży na niej afera związana z możliwym przekupywaniem sędziów - w latach 2001-2018 kierownictwo klubu miało przekazać łącznie ponad siedem milionów euro jednej z osób koordynujących pracę sędziów - Jose Marii Enriquezowi Negreirze. W hiszpańskiej prokuraturze toczy się w tej sprawie postępowanie.

W tym świetle bardziej spodziewane były wyniki słynnej "Blaugrany" w pucharach europejskich. Z Ligi Mistrzów została wyeliminowana w fazie grupowej, a z Ligi Europy - w barażu o awans do 1/8 finału. To ogromne niepowodzenie dla klubu, który w przeszłości regularnie docierał do fazy pucharowej Champions League, a czterokrotnie w niej triumfował.

W lidze jednak Barcelona zaskakiwała sposobem, w jaki potrafiła wykorzystać współpracę doświadczonych graczy, jak Lewandowski czy niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen, z młodymi talentami: Gavim, Pedrim czy Urugwajczykiem Ronaldem Araujo. Teraz spróbuje to powtórzyć, a ma w tym pomóc przede wszystkim mający za sobą wiele sukcesów w Manchesterze City reprezentant Niemiec Ilkay Guendogan (12 trofeów z "The Citizens", w tym potrójna korona w poprzednim sezonie).

Sporą komplikacją może być natomiast fakt, że rozpoczęta w tym roku przebudowa legendarnego stadionu Camp Nou za blisko półtora miliarda euro sprawia, że klub nie będzie miał "domu" przez nawet kilka lat. To nie tylko potencjalny cios dla morale drużyny, ale i znaczny spadek przychodów, co z kolei może przełożyć się na problemy z wypełnieniem norm finansowego fair play.

