Mocne słowa trenera przed startem sezonu

Podczas piątkowej konferencji prasowej Jarosz nie krył zadowolenia, że udało się utrzymać skład z wiosny. Do pierwszej drużyny "Smoków" doszło trzech zawodników - dwóch z grup młodzieżowych Juvenii oraz Patrick Różycki (środkowy ataku). Jego rodzina pochodzi z okolic Rzeszowa, ale on urodził się i do tej pory mieszkał we Francji. Tam grał w zespole z czwartego poziomu rozgrywkowego.

Jak przypomniał prezes klubu Rafał Budka, w 2023 roku obchodzony jest jubileusz 50-lecia nieprzerwanej działalności sekcji rugby w Krakowie (z tego zdecydowana większość czasu w Juvenii). Co prawda w latach 50. ubiegłego wieku istniała takowa w klubie zarządzanym obecnie przez niego, ale wówczas szybko upadła.

Poinformował on, że w związku z tym jesienią odbędzie się kilka imprez, a najważniejszą z nich będzie gala 25 listopada. Dodał, że jesienią powinien ruszyć generalny remont trybuny na stadionie oraz dwóch budynków klubowych. Ma on nadzieję, że miejsca dla kibiców będą gotowe już wiosną 2024 roku, gdy zostaną wznowione rozgrywki ekstraligi po zimowej przerwie.

Obiekt "Smoków" znajduje się na Błoniach Krakowskich, a więc na jednym z kilku w stolicy Małopolski "terenie szczególnie cennym kulturowo". Z tego powodu nowa trybuna nie może odbiegać znacząco wyglądem od istniejącej. Nie będzie zbudowany dach nad miejscami dla kibiców. Co prawda zwiększy się liczba siedzeń, ale tylko dlatego, że teraz krzesełka nie są zamontowane we wszystkich miejscach, gdzie mogą przebywać fani rugby. Dalej mecze będzie mogło oglądać ok. tysiąca osób. Inwestycja, realizowana ze środków miejskich, ma kosztować 7,5 mln złotych.

Sezon 2022/2023 "Smoki" zakończyły na 6. miejscu.

K.P, PAP