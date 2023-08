Polsat Sport kończy 23 lata

Sport zawsze stanowił ważną część oferty programowej Telewizji Polsat, a od ponad dwudziestu lat jest jednym z jej fundamentów. Właściciel stacji - Zygmunt Solorz - sukcesywnie zwiększał liczbę transmisji oraz portfolio dyscyplin. Do meczów żużlowych, koszykarskich i siatkarskich szybko dołączyły futbol oraz boks. Wielkim orędownikiem tych działań był niezapomniany Piotr Nurowski, jeden z najbliższych współpracowników Zygmunta Solorza, wielki fan sportu i jeden z ojców sukcesu Polsatu Sport. Późniejszy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego odegrał olbrzymią rolę w stworzeniu kanału przeznaczonego wyłącznie dla transmisji sportowych.

Bezpośrednim impulsem do powstania Polsatu Sport było pozyskanie przez Telewizję Polsat praw do transmisji elitarnej Ligi Mistrzów UEFA oraz piłkarskich Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Przełamanie monopolu publicznego nadawcy na pokazywanie meczów reprezentacji Polski oznaczało zupełnie nową jakość transmisji sportowych oraz otwarcie zawodu komentatora dla wielu utalentowanych dziennikarzy.



Obok piłki nożnej fundamentami, na których Polsat Sport budował swoją tożsamość, były siatkówka, boks i MMA. Istotną rolę w historii kanału odgrywają też koszykówka, żużel, Formuła 1, tenis, łyżwiarstwo i kolarstwo. Jednak to właśnie triumwirat futbolu, siatkówki i sportów walki uczynił z Polsatu Sport jeden najchętniej oglądanych kanałów sportowych w Polsce. Stacja wypromowała wiele sportowych ikon i z biegiem lat urosła do rangi mecenasa krajowego sportu. Zakończone triumfem Biało-Czerwonych Mistrzostwa Świata siatkarzy 2014, Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych 2016 czy World Games 2017 to tylko kilka zorganizowanych w Polsce prestiżowych imprez sportowych, stanowiących potężne wyzwania produkcyjne, którym sprostała redakcja Polsatu Sport. Równie wielkim sukcesem była obsługa piłkarskich Mistrzostw Świata 2002 i 2006 oraz UEFA Euro 2008 i 2016, bezpośrednio z krajów organizujących te imprezy.

NIEUSTANNIE WSPIERAMY POLSKI SPORT

W 2022 wspólnie z naszymi widzami świętowaliśmy srebro naszych siatkarzy na Mistrzostwach Świata organizowanych w Polsce oraz znakomity występ siatkarek, które na mundialu dotarły do ćwierćfinału. Wszystkie mecze tamtych turniejów pokazywały kanały z rodziny Polsatu Sport. Także w tegorocznej Lidze Narodów nasze kamery towarzyszyły biało-czerwonym siatkarzom w ich drodze po złoto, a polskim siatkarkom w zwycięskiej batalii o brąz. W sierpniu i wrześniu razem z widzami trzymamy kciuki za występy naszych reprezentacji na Mistrzostwach Europy, które w całości pokażą tylko kanały sportowe Polsatu.



W 2023 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu wygrała siatkarską Ligę Mistrzów, a mecz finałowy kędzierzynian z Jastrzębskim Węglem przeszedł do historii jako pierwszy pojedynek dwóch polskich drużyn na tak wysokim szczeblu tych prestiżowych rozgrywek. Polsat Sport z myślą o obsłudze tego wydarzenia wysłał do Włoch kilkudziesięcioosobowy zespół dziennikarzy, komentatorów oraz pracowników realizacji telewizyjnej.



Polsat Sport stale wyznacza trendy i kierunki rozwoju produkcji telewizyjnej. Od 2007 roku nadaje w systemie High Definition, wykorzystując pierwsze w Polsce wozy transmisyjne dedykowane tej technologii. Stacja stworzyła własny kanon relacji meczów siatkarskich, który doceniły europejskie oraz światowe władze tej dyscypliny. Audycje studyjne Polsatu Sport zyskały nową perspektywę i wartość dzięki szerokiemu wykorzystaniu grafiki trójwymiarowej i rzeczywistości rozszerzonej. Najnowocześniejsze technologie produkcji telewizyjnej w rękach doświadczonych dziennikarzy i pomysłowych realizatorów, stanowią doskonałe połączenie sportowej rozrywki, edukacji i publicystyki. Tegoroczne transmisje siatkarskiej Ligi Narodów i wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu wywindowały nas na pozycję lidera oglądalności wszystkich stacji sportowych w Polsce



- Dziś Polsat Sport na pewno jest czymś więcej niż tylko grupą kanałów telewizyjnych. To marka, która wpływa na projekty sportowe i jest szanowana wśród międzynarodowych federacji, takich jak FIFA, UEFA, FIVB czy CEV. Jesteśmy często zapraszani do konsultacji różnych projektów, nie tylko w kategorii stacji telewizyjnej, ale także instytucji, która ma doświadczenie organizacyjne. Myślę, że przez te ponad dwie dekady wykonaliśmy kawał roboty misyjnej i istotnie wpłynęliśmy na rozwój polskiego sportu, podnosząc rangę dyscyplin, które transmitujemy - ocenia Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.



Obecnie Polsat Sport to rodzina aż sześciu kanałów telewizyjnych. Równolegle z Polsatem Sport, Polsatem Sport Extra, Polsatem Sport News i Polsatem Sport Fight funkcjonują anteny z segmentu premium, które w całości są dedykowane najlepszym piłkarskim rozgrywkom świata - Lidze Mistrzów. W ciągu dwóch dekad kanały te wyemitowały setki tysięcy godzin transmisji, z czego wiele na żywo. Polsat Sport prężnie działa także w Internecie. Od 2013 roku pod jego marką funkcjonuje multimedialny portal, stanowiący źródło wysokiej jakości aktualnych informacji sportowych z kraju i ze świata. Polsatsport.pl zajmuje czołowe pozycje w rankingu najpopularniejszych witryn sportowych w Polsce.

WYGRYWAMY RAZEM ZE SPORTOWCAMI I KIBICAMI



Rok temu (2022) Polsatowi Sport przyznano prestiżową Telekamerę dla najlepszego kanału tematycznego 25-lecia, jednocześnie Jerzy Mielewski otrzymał swoją trzecią, a więc Złotą Telekamerę w kategorii "komentator sportowy".

W 2023 roku Telekamerę w kategorii najlepszych komentatorów otrzymali Tomasz Swędrowski oraz Wojciech Drzyzga, czyli legendarna para sprawozdawców Polsatu Sport, których głosy towarzyszyły polskim fanom siatkówki przy wszystkich XXI-wiecznych sukcesach biało-czerwonych reprezentacji



Siłą Polsatu Sport od zawsze są dziennikarze i komentatorzy. Na przestrzeni dwóch dekad istnienia kanał zgromadził przed swoimi kamerami i mikrofonami prawdziwą śmietankę polskich publicystów i sprawozdawców sportowych. Każdy kibic piłki nożnej i siatkówki zna głosy oraz twarze Bożydara Iwanowa czy Jerzego Mielewskiego. Ten drugi w Polsacie Sport przeszedł całą drogę, od stażysty do twarzy stacji. Mało kto może pochwalić się takim komentatorskim CV, jak duet Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, którzy towarzyszyli widzom przy okazji wszystkich sukcesów polskich siatkarzy i siatkarek w XXI wieku. Regularnie w kabinach komentatorskich i studiach Polsatu Sportu zasiadają Andrzej Person, Zbigniew Boniek, Roman Kołtoń czy prawdziwa ikona radiowego mikrofonu Andrzej Janisz. Stałymi współpracownikami stacji byli nieodżałowani Bohdan Tomaszewski, Tomasz Wójtowicz i Jerzy Kulej. W żadnym innym kanale sportowym tak wielkiej roli nie odgrywa płeć piękna. Karolina Szostak, Paulina Chylewska czy Aleksandra Szutenberg to tylko kilka z dziennikarek Polsatu Sport, na co dzień tworzących programy tej stacji.



Polsat Sport niezmiennie odkrywa, buduje i wspiera sportowych bohaterów. To właśnie za pośrednictwem tego kanału kibice śledzili kariery Agnieszki Radwańskiej, Łukasza Kubota, Jerzego Janowicza, Zbigniewa Bródki, Adama Wójcika, Tomasza Adamka, Mariusza Wlazłego czy legendarnych szczypiornistów Bogdana Wenty. Obecnie do głosu dochodzi pokolenie ich następców, jak choćby Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Natalia Maliszewska, Magdalena Stysiak, Jan Błachowicz, Mateusz Gamrot Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka. Ich dokonania komentują zaś Dariusz Dziekanowski, Przemysław Saleta i wielu innych emerytowanych sportowców, dla których widzowie przez minionych ponad dwadzieścia lat włączali Polsat Sport.



NAJLEPSZE CIĄGLE PRZED NAMI I NASZYMI WIDZAMI



Polsat Sport stale rozbudowuje swoją ofertę programową. Rok temu podpisana została rekordowa umowa z FIVB, na mocy której wszystkie najważniejsze światowe turnieje aż do 2032 roku będą transmitowane w sportowych kanałach Polsatu. Widzowie zobaczą m. in. halowe mistrzostwa świata, Ligę Narodów, plażowe mistrzostwa świata, klubowe mistrzostwa świata, cykl Beach Pro Tour oraz turniej, który zastąpił w kalendarzu FIVB Puchar Świata. Tylko w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Polsat Sport przedłużył umowę z Orlen Basket Ligą (do 2030 roku), zakupił prawa do hokejowych mistrzostw świata elity (w latach 2024 - 2029, między innymi z udziałem Polaków) oraz nawiązał wieloletnią współpracę z Orlen Superligą w piłce ręcznej (począwszy od sezonu 2023/2024). Polsat Sport przez cztery lata (od sezonu 2026/2027) będzie także transmitował Ligę Mistrzów w piłce ręcznej oraz pokaże halowe Mistrzostwa Europy w latach 2028 - 2030 i plażowe Mistrzostwa Europy w 2027 i 2029 roku.

Polsat Sport