Polska znów wyróżniona. W 2027 roku będziemy gospodarzami kolejnej dużej imprezy

Polska będzie gospodarzem kolejnego Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się w 2027 roku w Gdańsku pod hasłem "Bravely" - poinformował w komunikacie prasowym Związek Harcerstwa Polskiego. Jamboree Skautowe to wydarzenie dla skautek i skautów z całego świata, organizowane co cztery lata.

Jamboree Skautowe to jedno z najważniejszych wydarzeń dla skautek i skautów z całego świata, organizowane co cztery lata w różnych częściach globu.

Jak poinformowano, w czasie piątkowej Ceremonii Zamknięcia 25. Jamboree na Seoul World Cup Stadium, odbywającego się od 1 do 12 sierpnia w Korei Południowej, Związek Harcerstwa Polskiego przejął obowiązki gospodarza kolejnego Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się za cztery lata w Polsce.

Zlot zgromadzi 50 tys. osób, głównie młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy dzięki wspólnym aktywnościom, będą się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności, uczyć o innych krajach i kulturach, a także zawiązywać przyjaźnie.

- Przejęcie flagi WOSM przez ZHP to wyjątkowy i historyczny moment dla naszej organizacji, ale i dla całego naszego kraju. Cieszę się, że razem z 535-osobową reprezentacją Polski mogliśmy być świadkami tego wydarzenia. Flagę przejęła druhna z Gdańska i druh z Podkarpacia – co pokazuje, że wszyscy, od morza aż po Bieszczady jesteśmy gospodarzami. To tylko i aż 4 lata. Musimy wykorzystać je dobrze! – powiedziała cytowana w komunikacie, naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka.

Jamboree 2027 odbędzie się w Gdańsku. - Hasło zlotu ("Bravely") ma zainspirować młodych ludzi do odważnego podejmowania wyzwań, stawania w obronie swoich wartości oraz podejmowania odpowiedzialności za przyszłość naszej planety - przekazał ZHP.

Jamboree 2027 będzie nie tylko miejscem spotkań i zabawy, ale przede wszystkim miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mieli okazję wyjść ze strefy komfortu, podejmować inicjatywę i zabierać głos w ważnych dla nich sprawach, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata dla wszystkich.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 105 tys. członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.

Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 tys. instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM oraz Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek, które skupiają ponad 60 mln osób na całym świecie.

MS, PAP