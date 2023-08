Porażka polskich siatkarek. Smutny koniec mistrzostw dla Biało-Czerwonych

Reprezentantki Polski w fazie grupowej zajęły trzecią lokatę, która zapewniła im awans do 1/8 finału. Tam, mimo prowadzenia 2:1 w setach, podopieczne trenera Kawki musiały uznać wyższość Chorwatek i odpadły z walki o medale. Biało-Czerwonym pozostała walka o miejsca 9-16, które Polki rozpoczęły od wygranego 3:1 starcia z Egipcjankami, a następnie po niesamowicie emocjonującym meczu przegrały 2:3 z Argentynkami. Takie rozstrzygnięcia sprawiły, że w swoim ostatnim spotkaniu na mundialu nasze zawodniczki mierzyły się o 11. pozycję.

W walce o to miejsce Biało-Czerwone spotkały się z dobrze im znanymi rywalkami, Koreankami, z którymi grały już w fazie grupowej tych mistrzostw. Podopieczne trenera Kawki nie miały wówczas problemów i odniosły szybkie zwycięstwo w trzech setach.

Początek piątkowego spotkania wskazywał, że może dojść do powtórki. Nasze siatkarki zaczęły od trzypunktowego prowadzenia (3:1), które błyskawicznie powiększyły do czterech "oczek" (6:2). Niestety, to, co było zmorą Polek w poprzednich starciach, dało o sobie znać i tym razem. Biało-Czerwone nagle straciły koncentrację i zaczęły popełniać błędy, które poskutkowały punktową serią Azjatek, które - nawet mimo czasu, wziętego przez naszego selekcjonera - zdobyły siedem (!) "oczek" z rzędu i wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca tej partii. Polki kilka razy zbliżyły się co prawda do rywalek na jeden punkt, ale Koreanki błyskawicznie im wówczas odskakiwały, prowadząc w pewnym momencie nawet siedmioma "oczkami" (21:14). Ostatecznie zawodniczki z Azji wygrały 25:21, w czym duża zasługa Eunji Shin (dwa asy serwisowe), Jua Lee oraz Sebeen Kim, z ataki których Polki miały najwięcej problemów.

Druga partia od początku przebiegała już pod dyktando Koreanek, które szybko zyskały cztery punkty przewagi (4:0), a po chwili odskoczyły na sześć "oczek". Trener Kawka zareagował, poprosił o czas, ale na dwa punkty z rzędu, zdobyte przez Biało-Czerwone, zawodniczki z Azji odpowiedziały trzema. Najbliżej dojścia do rywalek Polki były przy stanie 17:15 dla Korei Południowej. Niestety, tak jak w pierwszym secie, podopieczne trenerki Yoon Hee Chang zdobyły kilka punktów z rzędu i zakończyły tę część spotkania wynikiem 25:18. Tym razem największym postrachem naszej drużyny była Jua Lee, zdobywczyni siedmiu "oczek".

Trzeci set był najbardziej wyrównany, ale on również padł łupem Koreanek (25:23), które zrewanżowały się Polkom za porażkę 0:3 z fazy grupowej i tym razem to one rozstrzygnęły mecz na swoją korzyść w trzech setach.

Podopieczne trenera Kawki zakończyły rywalizację w mistrzostwach świata do lat 19 na 12. miejscu.

Mecz o 11. miejsce MŚ U-19 siatkarek

Polska - Korea Południowa 0:3 (21:25, 18:25, 23:25)

RI, Polsat Sport