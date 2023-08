Manchester City przystępuje do kolejnej obrony mistrzowskiego tytułu w Premier League. Tym razem "Obywatele" mogą dodatkowo tytułować się mianem najlepszej drużyny w Europie po tym, jak wygrali Ligę Mistrzów. Relacja i wynik na żywo meczu Burnley - Manchester City na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Po triumfie w ekstraklasie, Pucharze Anglii i Lidze Mistrzów w ubiegłym sezonie trener Josep Guardiola od piątku walczyć będzie o kolejny cel. Hiszpan może zostać pierwszym w erze Premier League szkoleniowcem, który wywalczy cztery z rzędu tytuły mistrza Anglii.

Od sezonu 1992/93, kiedy krajowe rozgrywki toczą się w formacie Premier League, trzy razy z rzędu triumfował tylko Alex Ferguson z Manchesterem United (1999-2001 oraz 2007-09). Guardiola został pierwszym, któremu udało się to powtórzyć, a do tego doprowadził swój zespół do mistrzostwa pięć razy w ostatnich sześciu sezonach.

W sięgającej XIX wieku historii ligowych rozgrywek w Anglii żaden zespół nie był mistrzem kraju więcej niż trzy razy z rzędu.

Ponadto "The Citizens" odnieśli w czerwcu pierwszy w historii klubu triumf w Champions League, gdy pokonali w finale Inter Mediolan 1:0. Choć zespół miał sporo czasu, żeby świętować sukces, już w dniu meczu w Stambule Guardiola wysłał swoim podopiecznym jasny komunikat: - Nie chcę zniknąć po jednym triumfie w Lidze Mistrzów, więc wszyscy mają pracować jeszcze ciężej, żeby znów się tu znaleźć - powiedział.

Na razie jednak Manchester skupia się na inauguracji ligowej. W piątek zmierzy się na wyjeździe z Burnley. To zespół, który jest w tym sezonie beniaminkiem angielskiej ekstraklasy.

