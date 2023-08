Szykują się wielkie emocje w Nowym Jorku. Gwiazdy na starcie prestiżowej imprezy

Organizatorzy poinformowali także o udziale rekordzistki świata Brigid Kosgei (2:14.04) i triumfatorki tegorocznego maratonu w Bostonie, innej Kenijki Hellen Obiri, która 127. edycję tego biegu, przeprowadzonego w bardzo trudnych warunkach pogodowych - przy wietrze i mżawce, wygrała wynikiem 2:21.38.

Lokedi przebiegła w 2022 r. dystans w Nowym Jorku w czasie 2:23.23.

- Przed rokiem miałam plan, by być w samym środku biegu, ale wynik był lepszy niż mogłam się spodziewać. Teraz wracam z innym nastawieniem - jestem głodna obrony tytułu i rywalizacji z najszybszymi kobietami na świecie - powiedziała 29-letnia Lokedi, cytowana na stronie worldathletics.org.

Wiekie ambicje ma także 33-letnia Obiri.

- Mając za sobą rok doświadczenia w biegach maratońskich, zwycięstwo w Bostonie i przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, przyjadę do Nowego Jorku z większą pewnością siebie, z nastawieniem na walkę o zwycięstwo - powiedziała Obiri, która do 2022 roku sukcesy odnosiła w biegach na długich dystansach.

Jest dwukrotną mistrzynią świata na 5000 m (2017 i 2019) oraz wicemistrzynią olimpijską na tym dystansie (2016 i 2021). W MŚ Eugene w 2022 zdobyła srebro na 10 000 m.

Maraton w Nowym Jorku należy do tzw. Wielkiego Szlema, czyli sześciu najbardziej prestiżowych biegów na tym dystansie (także Tokio, Londyn, Berlin, Chicago i Boston).

fdz, PAP