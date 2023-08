Wydały fortunę, teraz czas na efekty. Kluby ligi saudyjskiej rozpoczynają rozgrywki

Szlak przetarł Ronaldo, który przeniósł się do Al-Nassr w styczniu 2023 roku. Kolejne ruchy kadrowe saudyjskich klubów - już tego lata - sprawiły, że słynnemu Portugalczykowi u schyłku imponującej kariery przyjdzie grać w jednej z najciekawszych lig w jego piłkarskim życiorysie.

Do 10 sierpnia saudyjskie kluby wydały ok. 450 milionów euro na nowych zawodników, a to nie koniec. Okienko transferowe potrwa tam aż do 7 września. Praktycznie każdego dnia ktoś ze sław futbolu zasila tamtejsze drużyny.

Emocji nie zabraknie, a meczów będzie sporo, bo ekstraklasa - Saudi Pro League - została powiększona z 16 do 18 drużyn.

- Arabia Saudyjska zmieniła rynek. Chcą tam stworzyć silną ligę i, jak widać, mogą tego dokonać. Kilka miesięcy temu, kiedy Cristiano był jedynym, który odszedł, nikt nie przypuszczał, że tak wielu świetnych piłkarzy zagra w lidze saudyjskiej – przyznał niedawno trener Manchesteru City Pep Guardiola.

- W przyszłości będzie ich więcej, dlatego kluby muszą być świadome tego, co się dzieje - dodał.

On też przekonał się dobitnie o sile ofert klubów z Arabii Saudyjskiej. Al-Ahli skusił napastnika jego zespołu, Algierczyka Riyada Mahreza.

- Riyad otrzymał niesamowitą ofertę i dlatego nie mogliśmy powiedzieć mu, żeby jej nie przyjmował - wytłumaczył Guardiola, choć na pytanie, czy chciał dalej pracować z Mahrezem, odparł: - Zdecydowanie tak.

Mahrez przeniósł się do Al-Ahli za ok. 35 milionów euro (plus bonusy). To beniaminek, co jeszcze bardziej świadczy o sile Saudi Pro League.

Kolegami klubowymi Mahreza będą m.in. znakomity senegalski bramkarz Edouard Mendy z Chelsea Londyn, Brazylijczyk Roberto Firmino z Liverpoolu, Iworyjczyk Franck Kessie z Barcelony, Francuz Allan Saint-Maximin z Newcastle United czy pozyskany właśnie Brazylijczyk Roger Ibanez z Romy.

Coraz więcej wskazuje na to, że koszulkę Al-Ahli założy również Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski jest kuszony - jak donoszą media - zarobkami w wysokości 15 mln euro rocznie. Według nieoficjalnych informacji 29-letni zawodnik Napoli już wyraził zgodę, teraz muszą dogadać się jeszcze kluby.

I właśnie mecz Al-Ahli zainauguruje w piątkowy wieczór sezon - rywalem będzie inny beniaminek Al Hazm Rass.

- W piątek można wybaczyć fanom Al-Ahli przecieranie oczu z niedowierzania, gdy zobaczą zwycięzców Ligi Mistrzów, jak Mahrez, Mendy i Firmino, wychodzących na boisko w barwach ich drużyny po powrocie klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej - napisała agencja Reuters.

Jak dodano, Al-Ahli jest jednym z kilku zespołów, które skorzystały z projektu Saudyjskiego Funduszu Inwestycji Publicznych (PIF), polegającego na inwestowaniu i prywatyzacji klubów. Inne to broniący tytułu Al-Ittihad, Al-Hilal i Al-Nassr.

Mistrz Al-Ittihad sprowadził m.in. zdobywcę Złotej Piłki 2022 Francuza Karima Benzemę z Realu Madryt, jego rodaka N'Golo Kante z Chelsea Londyn, Portugalczyka Jotę z Celticu Glasgow oraz Brazylijczyka Fabinho z Liverpoolu.

- Chcemy podbić świat – powiedział trener tego zespołu Nuno Espirito Santo. Portugalczyk w przeszłości prowadził m.in. Valencię, FC Porto, Wolverhampton i Tottenham Hotspur.

Al-Ittihad weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w grudniu w Dżuddzie i będą ostatnimi w dotychczasowej formule, czyli z udziałem siedmiu klubów. Kolejne już z 32 zespołami.

Przed obecnym sezonem trenerem Abha Club został były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, a wkrótce potem do jego zespołu dołączył 98-krotny kadrowicz Grzegorz Krychowiak. Zagra razem np. z doświadczonym Ekwadorczykiem Felipe Caicedo, byłym piłkarzem Lazio Rzym czy Interu Mediolan, który występuje w Abha już od roku.

Ich pierwszym rywalem będzie w poniedziałek naszpikowany gwiazdami Al-Hilal, czyli zespół słynnego portugalskiego trenera Jorge Jesusa, który wzmocnili m.in. Senegalczyk Kalidou Koulibaly z Chelsea (w przeszłości podpora defensywy Napoli), Serb Sergej Milinkovic-Savic z Lazio Rzym, Portugalczyk Ruben Neves (sprowadzony z Wolverhampton za 55 milionów euro), a także Brazylijczyk Malcom z Zenita Sankt Petersburg, który kosztował 60 milionów euro.

To imponujące kwoty, ale bledną przy sumie, jaką Al-Hilal oferował w lipcu Paris Saint-Germain za Kyliana Mbappe. Chodziło o 300 milionów euro, lecz francuski napastnik, jak informował dziennik "L'Equipe", nie zdecydował się na spotkanie z przebywającymi w Paryżu przedstawicielami saudyjskiego klubu.

Wrażenie robię też zakupy Al-Nassr. Klubowymi kolegami Ronaldo zostali m.in. Segenalczyk Sadio Mane z Bayernu Monachium, Chorwat Marcelo Brozovic z Interu Mediolan, Brazylijczyk Alex Telles z Manchesteru United czy pochodzący z Francji iworyjski pomocnik Seko Fofana z RC Lens.

Do Al-Ettifaq, prowadzonego przez słynnego Anglika Stevena Gerrada, dołączyli były kapitan Liverpoolu Jordan Henderson i Francuz Moussa Dembele z Olympique Lyon.

- Arabia Saudyjska marzy, by być jak angielska Premier League. Media zwracają na nią coraz większą uwagę, a niektórzy fani już zastanawiają się, na którym kanale mogą oglądać Saudi Pro League — powiedział cytowany w agencji AFP Simon Chadwick, profesor ekonomii sportu w Skema Business School.

Jak jednak dodał, na razie za wcześnie, by mówić o trwałym trendzie.

- Prawdopodobnie będziemy musieli poczekać pięć do 10 lat, aby stwierdzić, czy nastąpiła trwała zmiana - podkreślił.

Początek sezonu arabskiej ekstraklasy został szeroko zapowiedziany w największych światowych agencjach prasowych, m.in. Reutersie i AFP.

- Pracuję w sporcie od 40 lat i nigdy nie widziałem tak dużego i ambitnego projektu – powiedział BBC Brytyjczyk Peter Hutton, który zasiada w radzie ligi saudyjskiej.

K.P, PAP