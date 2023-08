Wykańczający mecz, a później taka niespodzianka! Świątek nagrodzona (WIDEO)

Spotkanie trwało dwie godziny i 52 minuty, ale od jego początku do końca minęło znacznie więcej czasu. Po drugim secie nastąpiła ponad trzygodzinna przerwa z powodu opadów deszczu, a gdy zawodniczki wróciły w końcu na kort, po kilkunastu minutach musiały znów go opuścić, bo aura znów się pogorszyła. Wówczas Świątek prowadziła 1:0 po przełamaniu rywalki, a w drugim gemie przegrywała 15:30. Ta przerwa również trwała ok. trzech godzin.

Ostatecznie Polka wygrała 6:1, 4:6, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału. - Grałyśmy ten mecz właściwie trzy razy. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, na pewno nie było to łatwe, ale chciałam wykorzystać tę okazję, żeby nauczyć się reagować na nowe okoliczności - powiedziała liderka światowego rankingu.

Kiedy Świątek schodziła z kortu, czekała na nią miła niespodzianka. Dzieci, które pomagają w organizacji zawodów, utworzyły szpaler i gratulowały udanego występu. Polka zbijała z nimi piątki, a na jej twarzy zagościł szeroki uśmiech. Nagranie już stało się viralem w sieci.

W piątkowy wieczór raszynianka rozegra kolejne spotkanie w Montrealu. O półfinał zmierzy się z Danielle Collins.

JŻ, Polsat Sport