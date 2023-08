A jednak! PSG bohaterem gigantycznego hitu transferowego!

Potwierdziły się medialne doniesienia dotyczące przyszłości Ousmane'a Dembele, który od nowego sezonu będzie piłkarzem Paris Saint-Germain. 26-letni Francuz podpisał kontrakt z rodzimym klubem do 2028 roku.

O tym, że Dembele odejdzie z Barcelony mówiło się już od jakiegoś czasu. Media w Hiszpanii najczęściej łączyły go z przenosinami właśnie do PSG. Obie strony już jakiś czas temu doszły do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu. Warto jednak przypomnieć, że Francuz wciąż miał ważną umowę z "Dumą Katalonii", która kończyła się latem przyszłego roku.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Harry Kane w Bayernie Monachium!

Włodarze Blaugrany wiedząc o kończącym się kontrakcie Dembele, nie stali mu na przeszkodzie do zmiany pracodawcy, chcąc zarobić na nim jakiekolwiek pieniędzy z tytułu sprzedaży. W mediach mówiło się o kwocie 50 milionów euro, z czego jednak połowa miałaby trafić na konto piłkarza.

W sobotnie przedpołudnie Dembele został już zaprezentowany jako nowy zawodnik PSG. Będzie grał z numerem 23, a jego kontrakt jest ważny do 2028 roku.

✍️ Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons.#WelcomeDembélé — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

Dembele był zawodnikiem Barcelony od 2017 roku. Rozegrał dla niej 185 meczów, strzelając 40 goli i notując 43 asysty.