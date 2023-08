Czech wygrał Rajd Rzeszowski

Drugie miejsce ze stratą 1.12,7 zajął lider cyklu Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2), który wygrał trzy z czterech wcześniej rozegranych tegorocznych imprez. Na trzeciej pozycji uplasował się Kacper Wróblewski (Skoda Fabia Rally2), który stracił do zwycięzcy 1.28,9 s.

Cais był zdecydowanie najlepszym kierowcą w tej rundzie RSMP. Z jedenastu rozegranych odcinków specjalnych wygrał dziesięć, tylko na jednym piątkowym superoesie w Rzeszowie o długości 2,3 km najszybszy był Grzyb.

Czech nie jest zgłoszony do mistrzostw Polski, więc drugie miejsce – za Caisem – dało Grzybowi komplet punktów za zwycięstwo w klasyfikacji RSMP i znacząco przybliżyło go do trzeciego w karierze tytułu mistrza Polski.

W kalendarzu RSMP 2023 jest siedem imprez. Po Rzeszowskim do rozegrania zostaną dwa rajdy: we wrześniu Śląska i na początku października Wisły.

MC, PAP