Faza grupowa #LOTTO3x3QUEST za nami. Kto zagra w ćwierćfinałach?

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły LOTTO 3x3 Warszawa (Przemyslaw Zamojski, Adrian Bogucki, Mateusz Bierwagen, Szymon Rduch) w grupie A, Isetia 3x3 (Krystian Koźluk, Damian Cechniak, Jan Piliszczuk, Michał Wojtyński) w grupie B, LOTTO 3x3 Lublin (Stanisław Heliński, Bartosz Majewski, Pawel Pawlowski, Wojciech Leszczyński) w grupie C oraz Legia LOTTO 3x3 (Piotr Niedźwiedzki, Arkadiusz Kobus, Mariusz Konopatzki, Piotr Robak) w grupie D.





Wszystkie te zespoły wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. W dodatkowej fazie LAST 16 zagrają: Haldent 3x3 – SK Planet Team, LOTTO U23 – Camaro Zamość, Athletic Training – SWWS Calvados Kalisz, MKS LOTTO 3x3 DG – Kapitan Hak.

– Jak co roku atmosfera w Katowicach jest gorąca, niczym temperatura powietrza! Poziom jest wyrównany, jednak faworyci nie zawodzą i zgodnie wygrali swoje grupy. Jutro rywalizacja rozpoczyna się na nowo, a porażka eliminuje z walki o tytuł Mistrza Polski 3x3. Zaskoczeniem jest odpadniecie po fazie grupowej drużyny Anwilu Włocławek, która wygrała w tym sezonie cztery przystanki kwalifikacyjne – powiedział trener reprezentacji Polski 3x3 oraz Lotto 3x3 Team Piotr Renkiel.

– Finał #LOTTO3x3QUEST to zupełnie inny poziom, mamy trzy drużyny LOTTO na co dzień rywalizujący w najwyższej rangi turniejach zagranicznych. Widać doświadczenie zawodników LOTTO 3x3 Team’s. Drużyna U23 doznała jednej porażki, a Warszawa i Lublin awansowały do ćwierćfinałów z kompletem zwycięstw. Byłem jednak spokojny, jeżeli chodzi o wyniki w każdym z meczów. Zapraszam w niedzielę na Rynek w Katowicach na najważniejszą fazę turnieju LOTTO 3x3 QUEST, która rozpocznie się od godziny 12.20. Emocje gwarantowane! – dodał.

Zwycięski zespół #LOTTO3x3QUEST w kategorii OPEN mężczyzn oprócz tytułu Mistrza Polski 3x3 w 2023 roku, otrzyma prawo udziału w turnieju FIBA 3x3 WORLD TOUR MASTERS w rumuńskiej Konstancy w dniach 9–10 września 2023 roku. W kategorii OPEN kobiet, najlepsza drużyna uzyska tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 w 2023 roku.

– Cieszymy się, że finał LOTTO 3x3 QUEST zostanie rozegrany ponownie na katowickim Rynku. Jest to miejsce wyjątkowe i sami zawodnicy podkreślają, że turnieje rozgrywane tutaj mają swój klimat. Mistrzostwa Polski 3x3 ponownie organizujemy wspólnie z Miastem Katowice, a także z naszym głównym partnerem marką LOTTO. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba dwudziestu turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy. Jest ona rekordowa, gdyż w ubiegłym roku było to 13 turniejów. Przez dwa dni spodziewamy się zaciętej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski oraz o bilet na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters w rumuńskiej Konstancy – powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.

RM, Polsat Sport, 3x3.pzkosz.pl