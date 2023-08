Real Madryt pozyskał latem zawodnika, który ma być nową gwiazdą środka pola.- Bellingham to pomocnik kompletny i zupełnie inny niż ci w naszej drużynie. Jest fantastycznym piłkarzem i to zespół musi przyzwyczaić się do jego umiejętności, co jest czymś wyjątkowym. Jest dla nas bardzo ważny, bo ma znakomite tempo, intensywność w grze. Świetnie porusza się bez piłki, znajduje wolne przestrzenie, daje nam jeszcze więcej jakości - podsumował włoski szkoleniowiec Carlo Ancelotti.

Problemów wicemistrz kraju może upatrywać w bramce i w ataku. Belg Thibaut Courtois, który ma pewne miejsce między słupkami, doznał w czwartek na treningu poważnego urazu kolana. Klub nie poinformował, jak długo potrwa przerwa 31-letniego bramkarza, ale niemal pewne jest, że w tym roku nie zagra.

Z kolei w ofensywie zabraknie doświadczonego Francuza Karima Benzemy, laureata Złotej Piłki w 2022 roku, który przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. W składzie madrytczyków nie ma innego napastnika tej klasy, a powierzenie całej odpowiedzialności za zdobywanie bramek 23-letniemu Viniciusowi Juniorowi i jego o pół roku młodszemu rodakowi Rodrygo może być ryzykowne. Tylko niewielkim wzmocnieniem wydaje się 33-letni Joselu, pozyskany tego lata z Espanyolu Barcelona, mimo że Hiszpan zajął trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców poprzedniego sezonu (za Lewandowskim i Benzemą).

Jak co roku mówiło się też o pozyskaniu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain, ale wiele wskazuje na to, że i w tym sezonie ta transferowa saga zakończy się rozczarowaniem dla kibiców Realu.

JŻ, PAP