Kielecki zespół w tym sezonie ekstraklasy rozegrał do tej pory tylko dwa spotkania, bo mecz z Rakowem Częstochowa został przełożony na prośbę mistrza Polski, który rywalizuje w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na inaugurację rozgrywek Korona zremisowała u siebie ze Śląskiem Wrocław 1:1, a w ostatniej kolejce przegrała na wyjeździe z ŁKS Łódź 1:2, tracąc decydującą bramkę w 9. minucie doliczonego czasu gry.

- Byliśmy lepsi od przeciwnika. Piłka jest jednak przewrotna. Brakuje nam goli. Pracujemy nad konkretami pod bramką przeciwnika. Nie możemy zatracić pewności siebie. Pod względem sposobu gry chcemy kontynuować to, co robimy od dłuższego czasu – powiedział białoruski napastnik Korony Jewgienij Szykawka.

- Wróciliśmy z Łodzi z niczym, chociaż zrobiliśmy wszystko, aby do tego nie doszło. Piłka nie zawsze jest jednak sprawiedliwa – mówił Kuzera podczas czwartkowej konferencji prasowej przed meczem z Górnikiem Zabrze. Dodał jednak, że jest zadowolony z postawy zespołu w starciu z zespołem trenera Kazimierza Moskala.

- Organizacja gry i sposób odbioru piłki były na bardzo dobrym poziomie. Graliśmy na swoich warunkach. Wszystko odbywało się w sposób zaplanowany. Jest progres. Zaczynamy kreować sytuacje. Czujemy się coraz lepiej z piłką. Nie chcemy się dostosowywać do rywala. Oczywiście, musimy go rozpracowywać, ale przede wszystkim mocno wierzę w to, co robimy. Jeśli dalej będziemy zdeterminowani, poprawimy skuteczność, to będziemy punktować – podkreślił szkoleniowiec.

Także najbliższy rywal kielczan początku sezonu nie może zaliczyć do udanych. Górnik w trzech meczach zdobył tylko jeden punkt (bezbramkowy remis z Piastem Gliwice) i nie zdobył jeszcze bramki.

- Nasz przeciwnik ma swoje problemy, ale nadal jest to bardzo dobry zespół. Ich ostatni mecz z Piastem był bardzo zamknięty. Było czuć rangę derbów. Trener Urban jest bardzo doświadczony, na pewno ma swój pomysł. To dopiero trzy kolejki. Wiem, że czeka nas bardzo trudne spotkanie, ale wierzę w zwycięstwo – zaznaczył Kuzera.

- Zdajemy sobie sprawę, że Górnik przyjedzie do nas bardzo zdeterminowany i zrobi wszystko, aby wygrać. My musimy być jednak bardziej żądni zwycięstwa. W poprzedniej rundzie pokazaliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem, który potrafi punktować. Musimy to robić zwłaszcza przed własną publicznością – dodał Szykawka.

Mimo nie najlepszego startu w rozgrywkach trener Korony zapowiedział, że jego zespół nie zmieni filozofii swojej gry.

- Musimy mieć swój sposób na to, żeby omijać pressing przeciwnika, kreować sytuacje i do tego dążymy. Taka jest nasza droga. Powinniśmy wystrzegać się błędów, które wynikają trochę z braku komunikacji, ale mocno nad tym pracujemy. Musimy chcieć grać w piłkę i zdobywać bramki. Kiedy tracimy piłkę, trzeba zrobić wszystko, aby ją odzyskać. Nasze DNA się nie zmieni – zapewnił Kuzera.

W meczu z Górnikiem nie zagra Kyryło Petrow. Pod znakiem zapytania stoją występy Mariusa Briceaga, Piotra Malarczyka i Dawida Błanika.

- Z decyzją o ich występie czekamy do piątku. Mam nadzieję, że jedna lub dwie osoby do nas dołączą. W dwie doby do spotkania może sporo się zdarzyć. Jeśli nie wrócą, zaakceptujemy sytuację, znajdziemy rozwiązania i zrobimy wszystko, aby wygrać – powiedział trener kielczan.

Relacja i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, PAP