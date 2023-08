Przejęli tytuł od Polaków! Siatkarska dominacja Francji i kolejna medalowa niespodzianka z Azji

Mistrzostwa świata U19 siatkarzy 2023 zostały rozegrane w San Juan w Argentynie w dniach 2–13 sierpnia. Mogli w nich zagrać siatkarze, którzy urodzili się od 1 stycznia 2005 roku.

Poprzednią edycję tej imprezy, która odbyła się w 2021 roku w Iranie, wygrała reprezentacja Polski. Wśród 20 ekip, które stanęły na starcie MŚ 2023, Polaków jednak zabrakło, bo nie zdołali zakwalifikować się do turnieju finałowego. Podczas ME U18 rozegranych w lipcu 2022 w Gruzji zajęli dopiero ósme miejsce, a kwalifikację do argentyńskich mistrzostw świata uzyskało sześć czołowych drużyn. W tej sytuacji Polska nie miała szansy na obronę tytułu wywalczonego dwa lata wcześniej.

Mistrzostwo świata pewnie wywalczyła Francja. Zaprezentowała bardzo ciekawą drużynę, z kilkoma nieprzeciętnie utalentowanymi zawodnikami. Był to zespół dobrze zorganizowany, prezentujący jakość gry wyraźnie lepszą od rywali.

Potwierdzeniem są wyniki – Francuzi zakończyli turniej z imponującym bilansem meczów (8–0) oraz setów (24–3); we wszystkich spotkaniach zgarnęli komplet punktów. 3:0 z Indiami, 3:1 z Bułgarią, 3:0 ze Słowenią, 3:1 z Japonią (faza grupowa), 3:0 z Meksykiem (1/8 finału), 3:0 z Egiptem (ćwierćfinał), 3:0 z USA (półfinał) oraz 3:1 z Iranem (finał) – tak wyglądała droga Trójkolorowych do złota.

Finałowe starcie z Iranem wygrali dość pewnie. Co prawda po pierwszej partii wygranej 25:22, przytrafił się im najsłabszy set w tych mistrzostwach (16:25), ale w dwóch kolejnych znów byli górą (25:18, 25:21). Młodzi Irańczycy po fragmentach dobrej, skutecznej gry, mieli słabsze momenty, co bezlitośnie wykorzystywali przeciwnicy. Francuzi dominowali w tym spotkaniu w bloku (18–8) i właśnie punktowym blokiem zakończyli ostatnią akcję tych mistrzostw.

Największą sensację turnieju sprawiła Korea Południowa. W zeszłorocznych mistrzostwach Azji U18 młodzi Koreańczycy zajęli dopiero czwarte miejsce, za Japonią, Iranem oraz Indiami. Mistrzostwa świata rozpoczęli od porażki 0:3 z reprezentacją Iranu. Zwycięstwa nad Portoryko i Kolumbią dały im wyjście z grupy, a ich postawa w fazie pucharowej była gigantycznym zaskoczeniem. W 1/8 wyeliminowali gospodarza turnieju – Argentynę, wygrywając 3:2. W ćwierćfinale sensacyjnie poradzili sobie z reprezentacją Włoch, która w siatkówce młodzieżowej zdobywa w ostatnim czasie medal za medalem. Koreańczycy ograli Italię 3:0 (27:25, 25:16, 28:26), choć trzeba zaznaczyć, że rywale oddali im w tym meczu aż 33 punkty po błędach własnych. Półfinał przyniósł porażkę 1:3 z Iranem, ale w meczu o brązowy medal Korea sprawiła kolejną niespodziankę, pokonując USA 3:1.

Za najbardziej wartościowego gracza (MVP) mistrzostw świata U19 został uznany francuski przyjmujący Mathis Henno (rocznik 2005, 194 cm wzrostu). To syn słynnego przed laty libero Huberta Henno. Młody Henno był najlepiej punktującym graczem meczu finałowego, w którym zdobył 18 oczek, aż sześć z nich bezpośrednio z zagrywki. W drużynie marzeń turnieju znalazło się czterech reprezentantów Francji, trzech siatkarzy z Iranu i jeden Koreańczyk.

Nagrody indywidualne MŚ siatkarzy U19:

MVP: Mathis Henno (Francja)

najlepszy rozgrywający: Amir Tizi-Oualou (Francja)

najlepszy atakujący: Thomas Pujol (Francja)

najlepsi przyjmujący: Mathis Henno (Francja), Lee Woojin (Korea Południowa)

najlepsi środkowi: Joris Seddik (Francja), Armin Ghelichniazi (Iran)

najlepszy libero: Seyed Morteza Tabatabaei (Iran).

Wyniki decydujących meczów MŚ U19 siatkarzy:

Korea Południowa – USA 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:23) /mecz o 3. miejsce

Francja – Iran 3:1 (25:22, 16:25, 25:18, 25:21) /FINAŁ.

RM, Polsat Sport