Czas oficjalnie zainaugurować nowy sezon piłkarski w Niemczech! Tradycyjnie będzie to starcie o Superpuchar, w którym mistrz kraju Bayern Monachium zmierzy się ze zdobywcą krajowego trofeum RB Lipsk. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Bayern być może już ze wsparciem Harry'ego Kane'a, powalczy o pierwsze trofeum w tym sezonie. Niewiele brakowało, aby miejsce monachijczyków w starciu o Superpuchar zajęła Borussia Dortmund, która na własne życzenie straciła szanse na zdobycie mistrzostwa kraju. Walka o prymat u naszych zachodnich sąsiadów trwała do ostatniej kolejki i tak jak we wcześniejszych latach "Die Roten" w miarę szybko i bezboleśnie zapewniali sobie tytuł, tak w tym roku drżeli o srebrną paterę do samego końca.

Ostatecznie Bayern nie skończył sezonu z niczym i będzie w nowym sezonie kolejny raz bronił miana najlepszej drużyny w kraju. Ambicje ekipy ze stolicy Bawarii sięgają jednak znacznie wyżej. Mowa nie tylko o podtrzymaniu krajowej dominacji, ale również kolejnej próby podboju Europy. Ostatni raz tej sztuki udało się dokonać w 2020 roku.

Wówczas w składzie Bayernu brylował Robert Lewandowski, którego kapitalna forma strzelecka znacząco przyczyniła się do wywalczenia potrójnej korony. Po odejściu kapitana naszej kadry do Barcelony w minionym sezonie, w drużynie z Monachium ewidentnie brakowało rasowego napastnika. Lukę po Polaku ma wypełnić Kane, którego Bayern pozyskał z Tottenhamu i podpisał czteroletni kontrakt.

Anglik dopiero co został przedstawiony przez niemieckiego giganta, ale zdążył przejść testy medyczne i zostać zarejestrowanym, co sprawia, że teoretycznie będzie mógł już zadebiutować w nowych barwach w sobotni wieczór.

RB Lipsk to triumfator tegorocznego Pucharu Niemiec, który w finale pokonał Eintracht Frankfurt. Piłkarze z Lipska długo walczyli także o zwycięstwo w Bundeslidze, ale ostatecznie musieli zadowolić się trzecim miejscem, co i tak pozwala na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Ostatni raz oba zespoły zagrały ze sobą w maju tego roku. Wówczas RB Lipsk wygrało w Monachium 3:1. Co ciekawe, obie drużyny rywalizowały o Superpuchar Niemiec również w zeszłym roku. Po szalonym meczu Bayern wygrał 5:3.

