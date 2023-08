Tommy Paul - Jannik Sinner to drugi półfinał turnieju ATP w Toronro. Czy pogromca Carlosa Alcaraza sprawi kolejną niespodziankę? Relacja i wynik na żywo z meczu Paul - Sinner od 1:30 na Polsatsport.pl.

Amerykanin zrobił to, czego nie potrafił rundę wcześniej Hubert Hurkacz. Kiedy miał Alcaraza na widelcu, to po prostu zrobił swoje. Zwycięstwo w trzech setach dało mu awans do półfinału turnieju ATP w Toronto.





W nim zmierzy się z Sinnerem, który - choć przeszedł przez trzy rundy - rozegrał dwa spotkania. Zwycięstwa nad Matteo Berrettinim i Gaelem Monfilsem przedzielił walkower z Andym Murrayem.

Do tej pory Amerykanin i Włoch grali ze sobą dwukrotnie. W ich bezpośredniej rywalizacji jest remis 1:1, a oba spotkania kończyły się w trzech setach. Czy w nocy z soboty na niedzielę będzie podobnie?

Relacja na żywo z meczu Paul - Sinner na Polsatsport.pl. Początek o godz. 1:30.

jb, Polsat Sport