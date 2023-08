Belgijka złotą medalistką MŚ w kolarstwie. Dlaczego Katarzyna Niewiadoma nie wystartowała?

Belgijka Lotte Kopecky została złotą medalistką mistrzostw świata w kolarstwie w wyścigu szosowym ze startu wspólnego na dystansie 154,1 km z Loch Lomond do Glasgow. Z powodu choroby na starcie zabrakło Katarzyny Niewiadomej.

Kopecky, która w ubiegłym roku miała srebro, przekroczyła linię mety samodzielnie po udanej ucieczce na ostatnich kilometrach. Drugie miejsce zajęła Holenderka Demi Vollering, a trzecie - Dunka Cecilie Uttrup Ludwig. Obie straciły do 27-letniej Belgijki siedem sekund.

Zobacz także: Głośny transfer! Znany kolarz zmienia ekipę

Agnieszka Skalniak-Sójka uplasowała się na 14. pozycji - 4.34 straty, Marta Lach była 21. - 8.11. Karolina Kumięga i Dominika Włodarczyk zajęły lokaty w piątej dziesiątce, a Marta Jaskulska nie ukończyła rywalizacji.

To trzecie złoto Kopecky w mistrzostwach w Szkocji. Dwa wcześniejsze wywalczyła na welodromie, gdzie triumfowała w wyścigu eliminacyjnym oraz punktowym. Na torze zdobyła też brąz w konkurencji omnium.

Wcześniej przez długi czas samodzielnie uciekała Elise Chabbey, jednak ok. 15 km przed metą grupa, m.in. z Kopecky, ją złapała i narzuciła na tyle duże tempo, że Szwajcarka dojechała dopiero na siódmej pozycji - 1.24 straty.

Powody do rozgoryczenia ma doświadczona Annemiek van Vleuten, która jechała jeszcze kilkanaście kilometrów przed metą w czołowej grupie, ale nie mogła walczyć o zwycięstwo, bo złapała "gumę". 40-letnia Holenderka to dwukrotna mistrzyni świata, która w tym roku broniła tytułu. Ostatecznie zajęła ósmą lokatę ze stratą blisko trzech minut do triumfatorki.

Wśród kandydatek do walki o medale wymieniana była Niewiadoma, która w lipcu zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej prestiżowego Tour de France kobiet. Obecnie najlepszej z Polek zabrakło na starcie z powodu choroby.

"Na ten dzień czekałam z niecierpliwością i dużym uśmiechem na twarzy przez ostatnie kilka miesięcy i z podwójną pewnością siebie po zakończeniu wyścigu TdFF. Od kilku dni czułam, że mój organizm zmaga się z problemami, które utrudniały trening i odpowiedni odpoczynek. Po ostatecznej konsultacji z naszym kadrowym Doktorem otrzymałam diagnozę, infekcji górnych dróg oddechowych. Wciąż bardzo ciężko jest mi pogodzić się z tą decyzja, ale nie będzie mnie dzisiaj na starcie Mistrzostw Świata! Wiem, że zdrowie jest najważniejsze i chce się skupić na totalnym odpoczynku, natomiast bardzo mi przykro, że wyścig odbędzie się beze mnie" – napisała na Facebooku krótko przed początkiem zawodów.

Niedziela jest ostatnim dniem zmagań w Glasgow.

Wyniki wyścigu ze startu wspólnego kobiet, Loch Lomond - Glasgow (154,1 km): 1. Lotte Kopecky (Belgia) 4:02.12 2. Demi Vollering (Holandia) strata 7 s 3. Cecilie Uttrup Ludwig (Dania) ten sam czas 4. Marlen Reusser (Szwajcaria) 12 5. Kathrin Schweinberger (Austria) 34 6. Elizabeth Deignan (W. Brytania) ten sam czas 7. Elise Chabbey (Szwajcaria) 1.24 8. Annemiek Van Vleuten (Holandia) 2.48 9. Riejanne Markus (Holandia) 3.51 10. Mavi Garcia (Hiszpania) 4.05 ... 14. Agnieszka Skalniak-Sójka (Polska) 4.34 21. Marta Lach (Polska) 8.11 41. Karolina Kumięga (Polska) 14.49 43. Dominika Włodarczyk (Polska) ten sam czas . Marta Jaskulska (Polska) nie ukończyła

RM, PAP