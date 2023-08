Efektowne zwycięstwo! Ogniwo Sopot pierwszym liderem ekstraligi rugby

Zwycięstwo za pięć punktów (z bonusem) odnotowała też Juvenia Kraków. "Smoki" okazały się w Gdańsku lepsze od Lechii 34:15.

Zobacz także: Ekstraliga rugby bez drużyny z Poznania

– Zdobyliśmy punkt bonusowy i za to chłopakom należą się ogromne brawa. W pierwszej połowie realizowaliśmy wszystkie założenia. Chcieliśmy zneutralizować Lechię w młynach dyktowanych, co się znakomicie udało. W drugiej połowie trochę zabrakło nam rytmu, ale myślę, że to kwestia początku sezonu, a teraz z meczu na mecz nasza gra będzie coraz bardziej płynna i będziemy regularnie punktować – powiedział trener krakowian Konrad Jarosz.

W pozostałych spotkaniach inauguracyjnej kolejki beniaminek Edach Budowlani Lublin pokonał Arkę Gdynia 28:21 a Orkan Sochaczew zwyciężył Awenta Pogoń Siedlce 47:26.

Wyniki meczów 1. kolejki ekstraligi rugby:

2023-08-12 Edach Budowlani Lublin - Arka Gdynia 28:21 (17:21) Ogniwo Sopot - KS Budowlani Łódź 79:21 (39:7) 2023-08-13 Lechia Gdańsk - Juvenia Kraków 15:34 (0:21) Orkan Sochaczew - Awenta Pogoń Siedlce 47:26 (40:7) Budo 2011 Aleksandrów Łódzki - pauzował Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty, punkty, punkty bonusowe, różnica): 1. Ogniwo Sopot 1 1 0 0 79:21 5 (1) +58 2. Orkan Sochaczew 1 1 0 0 47:26 5 (1) +21 3. Juvenia Kraków 1 1 0 0 34:15 5 (1) +19 4. Edach Budowlani Lublin 1 1 0 0 28:21 4 (1) +7 5. Arka Gdynia 1 0 0 1 21:28 1 (1) -7 6. Budo 2011 Aleks. Łódzki 0 0 0 0 0:0 0 (0) 0 7. Lechia Gdańsk 1 0 0 1 15:34 0 (0) -19 8. Awenta Pogoń Siedlce 1 0 0 1 26:47 0 (-) -21 9. KS Budowlani Łódź 1 0 0 1 21:79 0 (0) -58 Mecze w 2. kolejce (19/20 sierpnia):

Arka Gdynia - Lechia Gdańsk Awenta Pogoń Siedlce - Edach Budowlani Lublin Budo 2011 Aleksandrów Łódzki - Ogniwo Sopot KS Budowlani Łódź - Orkan Sochaczew Juvenia Kraków - pauzuje.

RM, PAP