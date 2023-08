Gdańszczanie, przedostatnia drużyna ubiegłego sezonu ekstraklasy, po spadku do Fortuna 1 Ligi kompletnie przebudowali skład. Nowi zawodnicy dołączają do klubu niemal każdego dnia, a tylko w tym tygodniu zespół uzupełnili środkowi obrońcy Andrei Chindris i Elias Olsson. Lechia potrzebuje czasu, by drużyna się zgrała, ale jeśli ekipa z Trójmiasta marzy o szybkim powrocie do elity, nie może sobie pozwolić na stratę punktów już na początku sezonu. Po trzech meczach grający w kratkę gdańszczanie mają na koncie cztery punkty: w pierwszej kolejce Lechia wygrała na wyjeździe z Chrobrym Głogów 4:2, w drugiej przegrała na własnym stadionie 0:1 z Motorem Lublin, zaś przed tygodniem podzieliła się punktami w wyjazdowym spotkaniu z Wisłą w Płocku.

Znicz Pruszków, tegoroczny beniaminek Fortuna 1 Ligi i dzisiejszy rywal Lechii, spisuje się jak na razie nadzwyczaj dobrze. Drużyna spod Warszawy po trzech kolejkach jest niepokonana, mając na koncie siedem punktów za domowe zwycięstwa nad Resovią (2:0) i Zagłębiem Sosnowiec (1:0) oraz wyjazdowy remis z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1).

Obie drużyny mierzyły się po raz ostatni na pierwszoligowym szczeblu w sezonie 2007/2008. Lechia pokonała wówczas ekipę Znicza dwukrotnie: 2:1 w Pruszkowie i 1:0 na własnym stadionie, ciesząc się na koniec rozgrywek z powrotu do ekstraklasy. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Lechia Gdańsk - Znicz Pruszków w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:30.

RI, Polsat Sport