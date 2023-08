PKO BP Ekstraklasa: Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa. Relacja i wynik na żywo

Szkoleniowiec beniaminka nie ukrywa, że w klubie panują bardzo dobre nastroje po ostatnim, wygranym 1:0 spotkaniu ze Stalą Mielec.

"Teraz solidnie pracujemy nad tym, aby jak najkorzystniej zaprezentować się z Legią. Zdajemy sobie sprawę, jak trudne zdanie nas czeka, ale widzę w chłopakach entuzjazm i chęć zmierzenia się z jednym z głównych faworytów tej ligi, z zespołem który gra w europejskich pucharach i od lat jest marką w polskim futbolu. Podchodzimy do tego meczu spokojnie, ale z pewnym planem" – zapewnił.

Zobacz także: Raków Częstochowa przegrał w Gliwicach. Przesądził gol w doliczonym czasie gry

Trener Puszczy wyraził nadzieję, że stres związany z meczem będzie dla jego piłkarzy mobilizujący, a nie paraliżujący oraz że dostaną oni wsparcie od sporej rzeszy kibiców.

"Faworyt jest oczywisty, ale piłka nożna, to taka dyscyplina, że można się przeciwstawić silniejszemu i po ostatnim gwizdu przekonamy się, czy nam udało się to zrobić" – dodał.

Legia w czwartek przegrała na swoim stadionie 1:2 z Austrią Wiedeń w Pucharze Konferencji. W przyszłym tygodniu czeka ją rewanż, który zadecyduje o tym czy warszawski zespół będzie w tym sezonie kontynuował europejską rywalizację. Można się spodziewać, że trener Kosta Runjaic dokona rotacji w składzie.

Zdaniem Tułacza ta kwestia nie powinna mieć dla przebiegu gry istotnego znaczenia.

"Legia ma szeroką kadrę, a zawodnicy, nawet ci siedzący na ławce rezerwowych, mają duży potencjał i gdy wchodzą do gry jest to nadal bardzo mocna drużyna, która jest w stanie wygrać w lidze z każdym. Nie podchodzimy do tego w ten sposób, że ktoś nas zlekceważy, albo że będzie zmęczony po czwartkowym meczu. Czeka nas trudne spotkanie z wymagającym rywalem, ale nie +położymy się+, tylko postaramy pokazać się z jak najlepszej strony. Głęboko wierzę, że tak będzie" – stwierdził.

Sytuacja kadrowa Puszczy jest dobra, żaden z zawodników nie jest kontuzjowany i wszyscy są gotowi do gry.

W tym tygodniu niepołomicki klub wzmocnił sztab szkoleniowy. Pracę w nim rozpoczął Roman Borawski, ostatnio związany z Resovią. W rzeszowskim klubie prowadził zespoły U17, U19 i rezerwy, które wprowadził do IV ligi.

Niedzielny mecz Puszczy z Legią rozpocznie się o godz. 17.30 na stadionie Cracovii. Relacja i wynik na żywo z meczu Puszcza - Legia na Polsatsport.pl.