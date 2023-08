PreZero Grand Prix PLS 2023. Wyniki i skróty niedzielnych meczów

Dla niektórych turniej rozgrywany w Gdańsku to jedynie zabawa i jeden z przyjemniejszych etapów przygotowania do trudów ligowego sezonu. Mimo to na boisku miejsca na takie rozważania po prostu nie ma. Pokazał to już pierwszy dzień zmagań w którym nie zabrakło zaciętych wymian i widowiskowych akcji.

ZOBACZ TAKŻE: PreZero Grand Prix PLS 2023. Wyniki i skróty sobotnich meczów

Dużym plusem organizowanego od kilku lat turnieju jest bardzo wyrównany poziom meczów. W pierwszym dniu zmagań dwie najlepsze ekipy minionego sezonu halowego przegrały swoje inaugurujące starcia. ŁKS Commercecon Łódź uległ UNI Opole, a Developres Bella Dolina Rzeszów przegrał z beniaminkiem Tauron Ligi – ITA TOOLS Stali Mielec. Nie zawiódł za to broniący tytułu sprzed roku #VolleyWrocław który pokonał w dwóch setach ekipę Energa MKS Kalisz.

Kluby z TAURON Ligi będą rywalizować od soboty do wtorku. Oto plan transmisji na niedzielne mecze.

Terminarz turnieju kobiet PreZero Grand Prix PLS 2023 na 13 sierpnia:

Grupa A:

A-3: Grupa Azoty Akademia Tarnów – OnlyBio Pałac Bydgoszcz (16:00) - Polsat Sport

A-4: Grot Budowlani Łódź – BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała (17:30) - Polsat Sport

Grupa B:

B-3: UNI Opole – MOYA Radomka Radom (10:00) - Polsat Sport

B-4: ŁKS Commercecon Łódź – Grupa Azoty Chemik Police (11:30) - Polsat Sport

Grupa C:

C-3: ITA TOOLS Stal Mielec - #VolleyWrocław (13:00) - Polsat Sport Fight

C-4: Developres BELLA DOLINA Rzeszów – Energa MKS Kalisz (14:30) - Polsat Sport

K.P, Polsat Sport