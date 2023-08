Środkowy reprezentacji Polski nabawił się kontuzji w drugim secie finału Ligi Narodów przeciwko USA. Bieniek przy stanie 16:14 dla Biało-Czerwonych wyskoczył wówczas do bloku, po czym niefortunnie wylądował na parkiecie. Nasz siatkarz z grymasem bólu na twarzy zszedł z boiska i nie dał już rady kontynuować gry. I choć Mateusz Bieniek nie wyleczył jeszcze urazu, znalazł się w szerokiej kadrze na mistrzostwa Europy.

- Sytuacja "Bienia" nie jest łatwa. Zobaczymy jak - i czy w ogóle - zdąży wyzdrowieć do mistrzostw Europy. Na pewno nie będzie gotowy na sto procent. Cały czas jest z nami, w ten sposób mamy go na oku i możemy na bieżąco monitorować jego sytuację, śledzić jego postępy. Dwa razy dziennie ma treningi i zabiegi, dodatkowo wie, nad czym pracujemy na treningach i podczas analiz wideo. Oczywiście nie będzie gotowy do gry w Memoriale Wagnera, ale po tym turnieju zobaczymy, w jakim stopniu będzie gotowy do powrotu do zajęć i do skakania - powiedział Polsatowi Sport Nikola Grbić, selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski.

Serbski szkoleniowiec dodał, że Mateusz Bieniek nie wróci do gry, dopóki nie będzie w pełni sił. Kluczowe w przypadku takich kontuzji jest bowiem to, by nie pogłębić urazu zbyt wczesnym wystawianiem zawodnika na duże obciążenia.

- Najważniejsze jest, żeby nie wrócił zbyt szybko. Kolejny taki uraz skutkowałby operacją, a tego chcielibyśmy uniknąć. Czekamy na moment, kiedy nie będzie odczuwał bólu i dyskomfortu, a wyniki wszystkich badań będą dobre - zakończył Grbić.

Biało-Czerwoni swoje zmagania podczas mistrzostw Europy rozpoczną 31 sierpnia 2023 roku. Polacy zagrają w grupie C, gdzie zmierzą się z Holandią, Czechami, Danią, Czarnogórą i Macedonią Północną. Zanim jednak rozpocznie się czempionat, podopieczni Grbicia staną naprzeciwko Słowenii, Francji i Włoch podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

RI, Polsat Sport