Tradycyjny turniej plażowy przed inauguracją PlusLigi odbędzie się w dniach 17-20 sierpnia w Gdańsku na Stadionie Letnim. W tym roku zdecydowano się na formułę rozgrywek, w której wszystkie zespoły rozegrają na początku fazę grupową. Stołeczny zespół, który w tym roku zagra jako Immergas Warszawa zyskał nowego Partnera - markę Ulefone, która współpracuje z zespołem od marca 2023 roku i zwiększyła swoje zaangażowanie na czas PreZero Grand Prix PLS.

- Jest nam niezmiernie miło, że możemy zacieśnić współpracę z Projektem Warszawa także poza sezonem. To, co łączy Ulefone i zawodników Projektu, to wytrzymałość. Mamy więc nadzieję, że również w tym roku drużyna wykaże się nią na boisku, grając aż do samego finału. Nie możemy się doczekać emocji, które zawsze są zapewnione podczas rozgrywek z udziałem – teraz już także „naszej” – drużyny – powiedziała Anita Miszczyk, Brand Manager.

Przypomnijmy, że warszawscy siatkarze zmierzą się w grupie D z Aluron CMC Wartą Zawiercie, GKS-em Katowice i Barkomem Każany Lwów. Z grupy awansują dwa najlepsze zespoły po trzech rozegranych kolejkach. Warszawski zespół w poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce. W drugiej edycji w 2021 roku stołeczny klub był wicemistrzem przegrywając w finale z Indykpolem AZS Olsztyn. Także w tym roku stołeczny zespół liczy na sukces i wysokie miejsce.

- PreZero Grand Prix PLS na stałe wpisało się w kalendarz przedsezonowych przygotowań, więc to dla nas nie tylko dobra okazja, aby zaprezentować się kibicom po dłuższej przerwie, ale również wskazać naszym partnerom ogromne pole do zaprezentowania swojej marki w niespotykanych na co dzień plażowych warunkach. Wierzę, że wspólnie z Ulefone damy wszystkim sporo radości i ciekawej rywalizacji połączonej z dobrą zabawa - powiedział wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa, Piotr Gacek.

To nie pierwsza współpraca obu podmiotów w zakresie sponsoringu sportowego. Pod koniec marca 2023 roku Ulefone zostało nowym partnerem Projektu Warszawa. W ramach współpracy produkty i logo marki promowane będą podczas meczów oraz w kanałach komunikacyjnych stołecznego klubu. Umowa została zawarta do końca sezonu 2023/24.

Informacja Prasowa