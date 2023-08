UFC Vegas 78: Wyniki i skróty walk

Za nami kolejna gala UFC. W nocy z soboty na niedzielę w ramach UFC Vegas 78 doszło do wielu pasjonujących pojedynków. W walce wieczoru Vicente Luque (22-9-1) zmierzył się z Rafaelem dos Anjosem (32-14-1). W starciu Brazylijczyków lepszy okazał się Luque.

Wydarzeniem wieczoru było starcie dwóch zawodników z najlepszej dziesiątki rankingu UFC w kategorii półśredniej. Numer 10. zestawienia - Brazylijczyk Vicente Luque (MMA 22-9-1, 11 KO, 8 SUB) - stoczył swój dwudziesty pojedynek dla organizacji UFC (14-5). Rywalem "Silent Assasina" był inny reprezentant "Kraju Kawy" - Rafael Dos Anjos (MMA 32-14-1, 5 KO, 11 SUB) - dla którego była to 34. walka dla największej organizacji na świecie. Dos Anjos aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu kategorii półśredniej.

Drugą najważniejszą walką wieczoru był pojedynek w kategorii piórkowej. Cub Swanson (MMA 29-13, 12 KO, 5 SUB) skrzyżował rękawice z Kanadyjczykiem Hakeemem Dawodu (MMA 13-3-2, 7 KO), dla którego była to jubileuszowa, dziesiąta walka w oktagonie UFC.

Wyniki gali UFC Vegas 78:

Vicente Luque (22-9-1) pokonał Rafaela dos Anjosa (32-14-1) przez jednogłośną decyzję sędziów

Cub Swanson (29-13) pokonał Hakeema Dawodu (13-3-2) przez jednogłośną decyzję sędziów

Khalil Rountree (12-5) pokonał Chria Daukaua (12-6-1) przez TKO w 1. rundzie

Iasmin Lucindo (15-5) pokonała Polyanę Vianę (13-5-1) przez poddanie w 2. rundzie

AJ Dobson (7-2) pokonał Tafona Nchukwi'ego (6-3-1) przez jednogłośną decyzję sędziów

Josh Fremd (11-4) pokonał Jamie'go Picketta (13-9-1) przez jednogłośną decyzję sędziów

