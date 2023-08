w którym organizatorzy przyznali jej "dziką kartę". Została wyeliminowana w drugiej rundzie przez triumfatorką Wimbledonu Czeszką Marketę Vondrousovą, ale była zadowolona z formy po przerwie macierzyńskiej do tego stopnia, że zdradziła dziennikarzom cel na 2024 r.

- Bardzo chciałbym zagrać z nim po tej samej stronie siatki. Igrzyska olimpijskie byłyby świetną okazją do połączenia sił. To mój wielki cel. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Trenowałam z nim w Monako i było super - powiedziała Wozniacki, była liderka światowego rankingu.

Rune nie kryje, że pomysł Caroline związany z turniejem olimpijskim w Paryżu bardzo mu się podoba.

- Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy to usłyszałem. To może być bardzo, bardzo fajna zabawa i świetne przeżycie dla nas - powiedział Duńczyk w wywiadzie dla "Tennis Channel".

Wozniacki jest żoną byłego koszykarza NBA i mistrza z Golden State Warriors (2015) Davida Lee, z którym ma dwójkę dzieci - córeczkę Olivię i synka Jamesa. Urodzona w Odense tenisistka zagra teraz w turnieju w Cincinnati, a następnie w wielkoszlemowym US Open, gdzie również dostała "dziką kartę".

- Chodzi o to, aby rozgrywać coraz więcej meczów, bo im więcej gram, tym lepiej się prezentuję. Mam nadzieję, że będę w szczytowej formie na US Open. Wiem, na jakim etapie jestem, wiem, gdzie chcę być i co musze zrobić, by zrealizować swoje cele - tłumaczyła Dunka, która ogłosiła zakończenie kariery po Australian Open w 2020 roku, ale postanowiła wrócić na korty.

Wozniacki w dorobku ma 30 tytułów WTA. Tylko raz triumfowała w turnieju Wielkiego Szlema - w Australian Open w roku 2018. Na korcie zarobiła ponad 35 mln dolarów. Liderką rankingu ATP była przez 71. tygodni.

psz, PAP