Wiadomo, gdzie mistrzynie Polski będą rozgrywać mecze Euroligi

- W pierwotnej wersji FIBA nie widziała możliwości rozgrywania spotkań przy Alejach Zygmuntowskich, ale po naszych zabiegach udało się osiągnąć kompromis, dzięki czemu, pod warunkiem spełnienia kilku obostrzeń wskazanych przez federację, będziemy mogli trzykrotnie wystąpić tam, gdzie jest nasz dom, tam gdzie chcemy w tym koszykarskim święcie podtrzymywać wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła nam w poprzednich sezonach. Dla nas to bardzo ważne - podkreśla Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS.

Zdaniem trenera Krzysztofa Szewczyka nie jest to sytuacja w pełni komfortowa, ale trzeba sobie z nią poradzić.

- Takie są realia i musimy się do tego dostosować. Wiadomo, że najlepiej gra się w domu, ale hala Globus nie jest dla nas zupełnie obca, bo mieliśmy już okazję do grania w niej przed dwoma laty i od czasu do czasu, gdy ta +nasza+ jest niedostępna to w niej trenujemy - dodaje szkoleniowiec.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin jest w gronie 13 drużyn, które zostały zakwalifikowane do fazy grupowej Euroligi, najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie. W wyniku losowania trafił do mocnej grupy z ostatnim triumfatorem Euroligi Fenerbachce SK z Turcji, mistrzyniami Włoch Beretta Familia Schio, mistrzyniami Hiszpanii Valencia BC oraz Casademont Saragossa (Hiszpania) i LDLC ASVEL Feminin z Francji. O dwa pozostałe miejsca w grupie A walczyć będą węgierski DVTK HUN-Therm z mistrzyniami Anglii London Lions i łotewski TTT Ryga z mistrzyniami Rumunii ACS Sepsi-Sic.

Skład lubelskich akademiczek praktycznie został zamknięty. Są w nim cztery koszykarki zagraniczne: Amerykanka Channon Fluker, reprezentantka Francji, Ornella Bankole, reprezentantka Szwecji Elin Gustavsson i Shyla Heal reprezentantka Australii

Kadrę polskich zawodniczek tworzą: Dominika Fiszer, która wróciła do Lublina, gdzie pod panieńskim nazwiskiem Owczarzak zdobywała z akademiczkami Puchar Polski w 2016 roku, Magdalena Ziętara, Aleksandra Zięmborska, Aleksandra Kuczyńska, Martyna Goszczyńska i Michella Nassisi, które grały w AZS UMCS w ubiegłym sezonie oraz nowe - Emily Kalenik, Dominika Ullman, Amelia Kuper i Justyna Adamczuk.

Przygotowania do historycznego sezonu krajowa część zespołu rozpocznie w najbliższą środę, a zagraniczne koleżanki dołączą z początkiem września.

MC, PAP