Pochodzący ze Świętochłowic Szulczek jako młody chłopak spędził kilka lat w młodzieżowych grupach "Niebieskich".

- To był fajny okres, początek mojej pasji związanej z piłką. Znam wielu ludzi, którzy wciąż pracują w Ruchu, a jednym z moich pierwszych trenerów był obecny prezes klubu Seweryn Siemianowski. Myślę, że w poniedziałek będzie okazja do powspominania, ale na boisku nie będzie już sentymentów - zapewnił szkoleniowiec poznańskiej drużyny.

Jak dodał, widzi pewne podobieństwa w grze Ruchu do swojego zespołu.

- Mocne strony tej drużyny to ofiarność i waleczność. Mają podobną drużynę do Warty, mamy podobne cechy, jeśli chodzi o aspekty wolicjonalne czy mentalne. Do tego też twarda defensywa. Ruch może zagrać na czwórkę z tyłu, ale także z trójką stoperów. Zdarza się, że zmienia ustawienie w trakcie meczu. Miałem okazję prowadzić Wartę w ponad 50 meczach w ekstraklasie i jesteśmy w stanie elastycznie reagować do zmieniającej się sytuacji - zaznaczył.

Jego zdaniem Ruch nie jest typowym beniaminkiem, bo występuje w nim wielu piłkarzy mających ekstraklasowe doświadczenie.

- W sztabie szkoleniowym jest Wojtek Grzyb, Jan Woś, a w zespole grają tacy doświadczeni piłkarze, jak Filip Starzyński, Maciej Sadlok czy Daniel Szczepan. Dlatego uważam, że nie jest to typowy beniaminek. W tym klubie jest też wiele osób, które dobrze pamiętają, że nie tak dawno Ruch grał w ekstraklasie, a nawet w europejskich pucharach. To nie jest taki beniaminek jak Puszcza Niepołomice czy wcześniej Warta Poznań. Myślę, że jest to drużyna, która może pozytywnie zaskoczyć i trzeba ją docenić - zaznaczył Szulczek.

Warciarze zanotowali dobry start zdobywając cztery punkty w trzech meczach. Trener poznaniaków zwrócił uwagę, że terminarz nie był sprzymierzeńcem jego zespołu.

- Na pewno cieszymy się z tych punktów, bo jak przed sezonem spojrzeliśmy w terminarz, to mieliśmy odczucia, że będzie niezwykle trudno. Zagraliśmy z Pogonią Szczecin, Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa, czyli z drużynami z +szóstki+ poprzedniego sezonu. Dlatego ten dorobek jest OK. Mogło być więcej punktów, ale z każdego się cieszę, bo wiem, ile nas to kosztowało energii. Musimy jednak patrzeć do przodu, jak zaczniemy przegrywać, to te punkty nie będą miały znaczenia. Jak wygramy z Ruchem, to wówczas nabierają one większego sensu - tłumaczył.

Warta straciła młodzieżowca Kacpra Przybyłkę, który latem trafił do Poznania z Wisły Kraków. 18-letni obrońca podczas niedawnego sparingu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i czeka go długa rehabilitacja.

- Musimy pozyskać dodatkowego stopera, a także jeszcze jednego młodzieżowca. Ja jestem zadowolony z gry bloku obronnego, bo dobrze realizuje założenia. Natomiast jest szansa, że jeszcze przed meczem z Ruchem ktoś do nas dołączy. Na szczęście wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, dołączył do nas Michał Kopczyński, który już na 100 procent trenuje z zespołem - podsumował Szulczek.

